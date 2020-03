Netflix: todas las producciones de sus series y películas que se han paralizado por el coronavirus

Mientras intentamos superar la primera semana sin poder salir de casa ante el estado de alarma sanitaria, uno de los grandes temas que nos preocupan es el cómo afecta esta pandemia al mundo del entretenimiento. Y, sobre todo, cómo está afectando el coronavirus a una de las empresas más importantes que es Netflix.

Netflix no es ajena a la pandemia y hace unos días anunció que pararía todas las producciones en Estados Unidos y Canadá "debido a restricciones del gobierno y precauciones de salud y seguridad". Algo que también se ha extendido a otros países como España ('Sky Rojo'). Esto se une al cierre de la sede de Los Angeles.

Aunque no sabemos con precisión a cuántas series está afectando este parón, sí que podemos confirmar al menos una docena de series y películas de Netflix que han cancelado su rodaje, incluyendo producciones gordas como la de 'Stranger Things' y 'The Witcher'.

Series

'GLOW': Protagonizada por Alison Brie y Betty Gilpin, la sensacional serie sobre lucha libre femenino iba a comenzar a rodar su cuarta y última temporada este mes de marzo.

'Grace y Frankie': También en su temporada final, la comedia protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin comenzó su producción justo después del estreno de la temporada 6 el pasado enero.

'Cámara del terror': el programa de cámara oculta y susticos de Gaten Matarazzo ('Stranger Things') se encontraba todavía preparando la posible temporada 2.

'Lucifer': la serie rescatada por Netflix estaba a punto de terminar el rodaje de la temporada 5. La noticia coincide, además, con ciertas insistencias en torno a su posible renovación por una sexta temporada.

'Muñeca rusa': Protagonizada y realizada por Natasha Lyonne, la producción de la temporada 2 de una de las grandes sorpresas de 2019 iba a comenzar el próximo 30 de marzo.

'Sex/Life': Stacy Rukeyser, showrunner de 'UnREAL', crea esta dramedia basada en '44 Chapters about 4 Men'. El rodaje previstó para tres meses comenzó en Toronto, Canadá, el pasado 2 de marzo.

'Simply Halston': Ewan McGregor es el cabeza de cartel de esta serie limitada sobre el auge y caída de la primera superestrella de la moda.

'Stranger Things': La cuarta temporada de los Duffer entró en producción el pasado mes de febrero. Shawn Levy, productor y director, calificó la noticia de un "momento agridulce e intenso".

'The Witcher': El rodaje de la temporada 2 de la adaptación de las novelas polacas estaba realizándose en Londres.

'Sky Rojo': La nueva serie de Álex Pina ('La casa de papel') ha pospuesto indefinidamente su rodaje en Tenerife.

Películas

'Red Notice': La película protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds ha paralizado su producción en Atlanta.

'The Harder They Fall': No sabemos si el que Idris Elba haya dado positivo en coronavirus ha sido factor o consecuencia, pero el western que iba a protagonizar ha parado la producción en Nuevo Mexico.

'The Prom': La adaptación del musical de Broadway estaba a punto de finalizar su rodaje. Ryan Murphy dirige el proyecto con Meryl Streep y Nicole Kidman.