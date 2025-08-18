Número 1 en 40 países. Esta película de Netflix ha llegado de la nada para destronar a la sensación del año

El ránking semanal del catálogo de Netflix es realmente voluble y hay un estreno que ha desbancado al fenómeno animado que llevaba semanas reinando en la plataforma. Tras el éxito de 'Las guerreras K-Pop', que había permanecido en lo más alto de las listas durante varias semanas, un thriller cargado de tensión con Vanessa Kirby en el centro del reparto acaba de hacerse con el trono de lo más visto estos días.

Liderando la lista está 'La noche siempre llega', una película de suspense dirigida por Benjamin Caron que se estrenó el pasado viernes y que en apenas unos días ha escalado hasta convertirse en la película más vista en Netflix en los últimos días. El filme se suma así a la lista de producciones que logran hacerse un hueco inmediato en la conversación de los suscriptores.

La producción se centra en Lynette (Kirby), una joven de poco más de veinte años que vive al borde de la quiebra y que se enfrenta a una situación desesperada. Con tan solo 12 horas por delante, debe reunir 25.000 dólares para saldar una deuda, todo mientras trabaja en dos empleos mal pagados y trata de evitar que su familia pierda la casa.

A lo largo de sus 110 minutos de metraje, 'La noche siempre llega' combina la tensión de un thriller contrarreloj con el retrato íntimo de una mujer que que ss asoma al abismo y a lidiar con situaciones extremas, mostrando su descenso al submundo criminal de Portland.

Éxito inmediato

'La noche siempre llega' confirma el atractivo que tienen los thrillers de supervivencia entre los suscriptores de Netflix. La tensión constante y el ritmo acelerado hacen mucho, pero también obtienes un resultado final muy completo cuando cuentas con la interpretación de Vanessa Kirby. Esos son los elementos que juegan más a su favor.

Sin embargo, aunque haya cedido el primer puesto, 'Las guerreras k-pop' sigue manteniendo una buena posición en el segundo lugar del ranking. La película de animación, acción y fantasía se ha convertido en una de las producciones más exitosas de Netflix este verano, consiguiendo estar semanas enteras en lo más alto de la lista.

Ahora mismo, 'Las guerreras K-Pop' ya tiene un total de 184,6 millones de visualizaciones y ocupa el segundo puesto en la lista de las películas más vistas de la historia de Netflix.

