La quinta temporada de 'Bojack Horseman': feminismo, periodismo y filosofía

El pasado 12 de septiembre se estrenó por fin la quinta temporada de 'Bojack Horseman', y se está convirtiendo en una de las favoritas del público (y no es para menos). Que la cuarta dejara el listón bien alto no ha impedido que la serie volviera a arremeter contra las emociones del público con nuevos problemas existenciales, y en esta ocasión nuevas soluciones.

El nihilismo: la filosofía que mueve toda la serie

En las anteriores temporadas la serie se ha basado en una filosofía nihilista existencialista. Nada tiene sentido, no podemos controlar nada, somos insignificantes y lo único que podemos hacer es distraernos con el día a día hasta que llegue la muerte.

Algo en que todos estamos de acuerdo, es que Bojack Horseman es una de las series más depresivas que hemos visto. Y cabría esperar que la quinta temporada repitiera temática, pero lejos de la realidad ha apostado por renovar y apostar por nuevas narrativas.

La quinta temporada hace que los personajes tengan un avance real dentro de la historia

Sin cambiar su esencia original, la serie no sólo se ha centrado en hablar de existencialismos y absurdismos. En esta temporada se ha abierto el abanico de las temáticas, desde cómo se enfoca el feminismo en los medios, a cómo cada personaje se enfrenta a sus problemas.

Y por eso mismo se está convirtiendo en la temporada más destacada de la serie. Lejos de quedarse en estancada, ha apostado por hacer avanzar a los personajes de forma real. Además de dejar de centrarse en los personajes exclusivamente a hablar de temas más sociales.

"Bojack el feminista", el capítulo más comentado (junto a "Un churro gratis)

Sin duda uno de los capítulos que más ha dado para hablar ha sido "Bojack el feminista". En los tiempos que corren, podría decirse que es un tema que hay que coger con pinzas, pero los guionistas no tienen miedo a tratarlo de la forma más cruda y realista.

No se puede negar que el feminismo, en ciertos campos, se usa más como un arma y como un blanqueamiento de imagen, cómo de la mano de los medios y jugarretas, las estrellas salen impunes ante los acosos sexuales y desprecios a minorías.

Un dato curioso es que el guión de la quinta temporada se empezó a escribir antes de que ocurriera el fenómeno #MeToo, por lo que era un paso que querían dar desde el principio desde el equipo de guión. Pues es un tema que llevaba cocinándose desde hace tiempo en los medios.

"Un churro gratis" ha dado para hablar también, pero más que a nivel social, a nivel narrativo. Rompiendo totalmente con el esquema de los demás capítulo de la serie, pone en pantalla a Bojack en un monólogo durante 20 minutos, donde explica lo que ha significado para él la muerte de su madre. Y se está votando como uno de los capítulos más brillantes que ha podido dar la serie.

El periodismo en la era de internet, otro tema a tratar dentro de la serie

Cuanto menos curioso que en la edad de la información con internet, vivamos una de las épocas más desinformadas. Y la serie habla de ello. Unido al tema del feminismo, muestran cómo ambas van de la mano impulsadas por el click fácil y el sensacionalismo.

Una de las frases más lapidarias de la serie es de Stefani Stilton, dueña de GirlCroosh: "Lo más importante es que la gente comparta el titular sin que lea la noticia, que a efectos a nosotros incluso nos viene mejor".

Diane se vuelve la voz de la razón

Diane, a pesar de seguir perdida, se vuelve la voz de la razón dentro de la temporada. Vemos cómo sigue igual de enfrascada en sus problemas existenciales como el resto de los personajes, pero es la única que intenta más que ponerles solución, aceptarlo.

Entendiendo que no es especial, que no es única, y que realmente su existencia no es más importante que la de los demás. Sino que simplemente es otra persona, con sus más y sus menos. Lo que nos viene diciendo la serie durante las 5 temporadas y es que “no fetichices tu sufrimiento”.

Al darle tanto protagonismo en esta temporada, definitivamente los guionistas nos quieren decir algo: no todos los personajes se van a quedar atrapados para siempre dentro de la serie. Y lo más importante, es que esos problemas existenciales pueden tener una solución, mucho más sencilla y humana de lo que imaginábamos.