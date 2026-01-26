Un tipo tuvo ayer en vilo a la audiencia de Netflix durante 2 horas: su truco fue escalar uno de los rascacielos más altos del mundo

Ayer el escalador Alex Honnold hizo historia en el que ha sido el evento en directo más importante de Netflix hasta la fecha. El norteamericano de 40 años se propuso enfrentarse al Taipei 101 de Taiwán ante una audiencia presencial y televisiva. Con 508 metros de altura, se trata del onceavo edificio más alto del mundo y un desafío al que nadie se había enfrentado nunca que afortunadamente tuvo final feliz.

Hay que aclararlo porque durante dos horas tuvo a la audiencia en un puño. Honnold repetía aquí la jugada que ya nos dejó con la boca abierta en 2017 con su escalada de El Capitan, en Yosemite, que acabó reflejada en un exhilarante documental de Oscar. El escalador cambiaba una gigantesca formación rocosa por el primer rascacielos de su carrera pero mantenía las condiciones de "free solo". Es decir, sin ningún tipo de equipo de seguridad como cuerdas para asistirle. Solo su cuerpo, un recipiente de magnesio y algo para beber.

Que fuera en directo también lo hizo mucho más peliagudo. Los espectadores se acercaron al documental sabiendo que la cosa había salido bien para Honnold, pero aquí el mundo entero estaba pendiente de si podría conseguirlo. Hubo gritos ahogados entre el público y momentos de tensión. Parte de la escalada requirió subir unos relieves con forma de dragón, que lo dejaban suspendido en el aire.

Parece que todo el mundo mirando estaba taquicárdico menos él. Honnold exhibía una sonrisa de oreja a oreja durante buena parte del proceso, y acabó llegando hasta la cima y haciéndose un selfie. En entrevistas posteriores se mostraba muy tranquilo con todo el proceso, admitiendo momentos de cansancio en el último trecho y un fuerte viento que dificultaba la escalada, pero ningún momento de preocupación real.

Si bien Honnold le quita hierro al asunto, el riesgo existía y era claro. Desde Netflix tenían helicópteros de rescate por si en algún momento no podía continuar del cansancio. El directo se emitía además con 10 segundos de retardo, y la plataforma estaba preparada para cortar la emisión si lo peor ocurría "por responsabilidad con nuestra audiencia". Honnold, por su parte, insistía en que esta escalada era más asequible que otras que había hecho, y que incluso de caerse quizás podía tener la suerte de acabar en uno de los muchos balcones de la estructura, evitando una muerte certera.

Pese a la cautela de la plataforma es innegable que contaban con el magnetismo que suponía este riesgo para capturar a su audiencia. Netflix les está cogiendo cada vez más el gusto a los eventos en directo, recientemente adquirieron la WWE y emiten los combates semanalmente. También se sumaron a los eventos deportivos con emisiones de la NFL.

