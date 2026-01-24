Netflix acaba de cancelar una de sus mejores series de ciencia ficción: adiós para siempre al thriller que se adelantó a 'El juego del calamar'

Netflix ha decidido poner punto y final a 'Alice in Borderland', una de las mejores series de ciencia ficción de la plataforma, tras el estreno de tres temporadas. Lo cierto es que la última entrega ya cerraba completamente la historia de Arisu y Usagi, pero también dejaba la puerta abierta a una posible continuación situada en Estados Unidos.

Eso había avivado los rumores sobre una posible temporada 4 de 'Alice in Borderland', pero desde Collider han confirmado que Netflix no va a seguir adelante con esta franquicia que se adelantó a 'El juego del calamar' a la hora de plantear una competición de juegos mortales para sus protagonistas.

Confirmada como temporada final

El hecho de que el manga original tenga un spin-off titulado 'Alice on Border Road' y con nuevos personajes tampoco ha sido suficiente. Se ve que las cinco semanas que la tercera temporada estuvo en el top 10 semanal de series de habla no inglesa más vistas de Netflix tampoco ha bastado.

De todas formas, todo hacía pensar en esto, ya que su director Shinsuke Sato había pasado página para centrarse en otros proyectos. Suya será la quinta película de la saga en imagen real de 'Kingdom' y además prepara también la película en imagen real de 'My Hero Academia'.

La prueba definitiva es que Netflix ahora la etiqueta como temporada final en su reporte sobre qué vieron los suscriptores de la plataforma durante el segundo semestre de 2025. Una forma poco glamourosa de decir que 'Alice in Borderland' ha sido cancelada.

