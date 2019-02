Todas las películas y series que abandonan Netflix en marzo 2019

Últimas horas de febrero y llega marzo con las temperaturas primaverales que parece que llevamos días disfrutando. Pero no soy Mario Picazo así que no me voy a aventurar a pronosticar el tiempo. Lo que sí podemos deciros sobre este próximo mes son tanto las novedades como todas las series y películas que dejarán Netflix en marzo.

En España tenemos alguna ausencia dolorosa, como la de 'Firefly', que abandonará la plataforma. Si todavía no habéis visto la obra maestra de Joss Whedon, adelante que son pocos episodios y tenéis dos semanas. Por otro lado, en América Latina destaca la marcha de un par de películas de Star Trek (Primer contacto y Nemesis).

Netflix España

'Parrot Heads' (3/3)

'Lockup: Extended Stay' (8/3)

'Silvana Sin Lana' (9/3)

'Firefly' (14/3)

'Bo, energía al máximo' (15/3)

'Killjoys' (20/3)

Netflix Latinoamérica

1 de marzo

Resto de marzo