El último gran fenómeno de Netflix es una película de Johnny Depp que nadie quiso estrenar en cines

La carrera de Johnny Depp sufrió un golpe quizá irreparable por las acusaciones de maltrato por parte de Amber Heard que les llevaron a los tribunales. Ese fue uno de los motivos por los que nadie quiso estrenar en su momento en cines 'Ciudad de mentiras', una película que ahora arrase en Netflix, donde lleva varios días entre lo más visto de la plataforma en España.

Adaptación del libro de Randall Sullivan basado en los asesinatos de Tupac Shakur yTthe Notorious B.I.G., 'Ciudad de mentiras' es un thriller encabezado por Depp y Forest Whitaker dando vida a un policía retirado y un periodista que deciden indagar en todo lo que rodea a la muerte de ambos raperos.

Un material bastante potente que quizá no cayó en manos del director más adecuado para explorarlo a fondo, ya que Brad Furman tiene en su filmografía títulos que no están mal pero que tampoco terminan de volverme loco. Quizá 'El inocente' sea la más estimable, pero más por el buen hacer de Matthew McConaughey al frente de un solvente reparto que por otra cosa, sucediendo algo parecido, pero un par de escalones por debajo, con 'The Infiltrator'.

Con todo, eso no explica que 'Ciudad de mentiras' apenas se estrenase en salas en un puñado de países, siendo en Italia donde mejor funcionó. Aquí no tuvimos esa suerte -en su momento llegó a Movistar+ y luego desapareció durante un tiempo-, lo que llevó a que pasase totalmente desapercibida en nuestro país, donde tampoco ha sido editada en formato físico. Ahora tenéis una buena oportunidad en Netflix de descubrir por vuestra cuenta si merece la pena de una forma bien cómoda.

En Espinof: