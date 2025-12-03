Últimos días para ver en Netflix una cita ineludible con el cine romántico. Un clásico moderno e insuperable con un Ryan Gosling magnético

Hay películas a las que solemos volver, porque acaban convirtiéndose en un refugio o lugar seguro que sabemos que nos emocionará como la primera vez. A mí me ocurre con 'El diario de Noa', un lugar donde la pasión, el desgarro y la ternura conviven en una misma historia.

En esta película dirigida por Nick Cassavetes sigue a Noah y Allie -interpretados por Ryan Gosling y Rachel McAdams-, y sigue funcionando porque habla de algo universal: cómo el amor, capaz de sobrevivir a las diferencias sociales, al tiempo y hasta a la pérdida de la memoria, es una fuerza arrolladora. El filme es un melodrama sin complejos y que deja con el corazón en un puño, pero de vez en cuando es justo eso lo que andamos buscando.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Con Gosling y McAdams en estado de gracia

La relación entre Allie y Noah funciona porque nace de momentos simples: sus caminatas, discusiones, risas y silencios construyen una intimidad tan reconocible que se vuelve irresistible. No es un amor perfecto, pero sí uno muy vivo, a pesar de todas sus contradicciones.

La química entre ellos es una de las razones por las que la película sigue tan presente en la cultura popular. Sus interpretaciones hacen creíble cada impulso, cada herida y cada reconciliación, convirtiendo un romance clásico en algo que traspasa la pantalla.

Por otro lado, 'El diario de Noa' no busca ser sutil: quiere que sientas, que sufras y que te emociones con sus personajes. Su estructura, dividida entre el presente y el recuerdo, consigue que la historia se vuelva aún más poderosa conforme avanza, hasta llegar a un final muy emocionante.

Si tienes pendiente revisitar este clásico del cine romántico -o descubrirlo por primera vez-, este es el momento, porque 'El diario de Noa' abandona el catálogo de Netflix el 8 de diciembre. Aunque seguirá estando disponible en Prime Video.

En Espinof | "No eres guapo, no molas, eres un tío normal". Ryan Gosling recuerda cómo logró el papel protagonista en 'El diario de Noa'

En Espinof | Las mejores películas de 2025