Últimos días para ver en Netflix una de las mejores películas de ciencia ficción jamás realizadas, con un final que sigue generando debate 15 años después

Hay pocas películas que logren combinar un concepto tan original con una acción trepidante como lo hace 'Origen' (o 'Inception'). Estrenada en el año 2010, nos invita a sumergirnos en un mundo donde los sueños se convierten en escenarios reales. Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, nos presenta una historia que desafía nuestra percepción de la realidad y que acaba siendo una experiencia de visionado tan deslumbrante en lo visual como ambiciosa en lo narrativo.

Capas y capas de surrealismo

Lo primero que nos atrapa de 'Origen' es la historia que nos cuenta. Christopher Nolan se atrevió a diseñar una historia que juega con varios niveles de realidad y sueños dentro de sueños, una estructura que exige al espectador estar pendiente en todo el metraje. Lejos de ser un simple rompecabezas, la película logra combinar la complejidad del guion con un trasfondo humano muy profundo, centrado en el dolor y la obsesión de su protagonista. Y es esa mezcla entre el espectáculo y la emoción lo que ha hecho que se la considere una de las películas más originales de los últimos años.

Otro de sus grandes logros está en lo visual y sonoro. 'Origen' incluye escenas realmente icónicas, como la pelea en un pasillo que desafía la gravedad o las ciudades doblándose sobre sí mismas, imágenes que se quedan grabadas en la retina y que marcaron un antes y un después por los efectos especiales. A esto se suma su cuidada fotografía y la inolvidable banda sonora de Hans Zimmer, que intensifica la tensión y la épica de la historia.

Además, el reparto también eleva la película a otro nivel, con un Leonardo DiCaprio que entrega una de sus interpretaciones más intensas, mostrando tanto la vulnerabilidad como la determinación de su personaje. Y el resto del elenco también ayuda a que la trama acabe desembocando en un viaje muy humano.

Por último, si cabe destacar algo más es el impacto cultural que ha tenido 'Origen' y que sigue vigente más de una década después de su estreno. Es una de esas películas que generan debates interminables y ya es considerada un clásico moderno, que no solo entretiene sino que también invita a pensar sobre los límites entre la realidad y la imaginación.

En Espinof | Christopher Nolan tenía razón en 'Origen'. Un experto en sueños explica lo extraordinariamente acertada que es la película de ciencia ficción: "Le daría un 9 sobre 10"

En Espinof | A 15 años del estreno de la mejor ciencia ficción de Christopher Nolan, los fans siguen convencidos de que copió a este infravalorado anime