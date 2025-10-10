Últimos días para ver en Netflix la película de ciencia ficción realista de 350 millones. Un gran éxito que fue eclipsado por Bruce Willis

Si este fin de semana estáis buscando una película para ver en streaming y todavía no habéis decidido cuál, quizá os interese saber de que apenas quedan unos días para que Netflix elimine una película de ciencia ficción realista que llegó a su catálogo hace apenas seis meses. Me refiero a 'Deep Impact', uno de los mayores éxitos de Hollywood en 1998 con unos ingresos mundiales de casi 350 millones de dólares.

Sin embargo, el indiscutible éxito de 'Deep Impact' quedó rápidamente eclipsado por el de 'Armageddon', la espectacular película de Michael Bay protagonizada por Bruce Willis. Pese a que se mencionan a menudo dentro de ese fenómeno de obras gemelas que afecta a veces a la industria del cine, lo cierto es que son dos títulos con enfoques radicalmente diferentes.

Más humana

'Deep Impact' ofrece una película mucho más humana, centrándose en el caos que provoca en nuestro planeta la inminente llegada de un asteroide. Claro que tiene momentos muy potentes en el apartado visual, pero lo que prima aquí es el drama, ofreciendo así un enfoque mucho más universal pese a ser una producción totalmente americana.

Además, la película realizada por Mimi Leder tuvo la ventaja de llegar a los cines antes que 'Armageddon', pero eso acabó importando bien poco en este caso ante el histórico empuje de la segunda. Y es que no fue casualidad que el largometraje de Disney se convirtiera en el más taquillero de 1998 con una recaudación mundial de 553,7 millones de dólares -especialmente llamativo es que ese año apenas hubiese una única secuela en el Top 10-.

Si os apetece recuperar 'Deep Impact' en Netflix, os aviso de que estará disponible en la plataforma hasta el próximo 17 de octubre. Lo más probable es que entonces acabe en otro servicio de streaming, pero ahora mismo no está en ningún otro. Y si además os apetece hacer sesión doble, 'Armageddon' la tenéis en Disney+.

