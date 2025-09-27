Últimos días para ver en Netflix: la película que mejor supo representar la España rural de la posguerra y una adaptación literaria imprescindible

Hay películas que trascienden en el tiempo y se convierten en auténticos referentes de la historia del cine. Es el caso de 'Los santos inocentes', la obra maestra de Mario Camus que llevó a la gran pantalla la novela de Miguel Delibes y que sigue siendo, a día de hoy, un retrato imprescindible para comprender la España rural de la posguerra. Con su mezcla de lirismo y dureza, el filme ha resistido el paso del tiempo como pocas obras en nuestra cinematografía. Y es una de las mejores películas de la historia el cine español.

Bajo el espesor de la niebla

La película nos transporta a la Extremadura de los años 60, donde una familia campesina vive sometida a los abusos de los señoritos terratenientes. Su vida es renuncia, sacrificio y y obediencia. Su destino está marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les permita romper sus cadenas. Y a través de sus personajes, Camus dibuja con sensibilidad y crudeza las desigualdades sociales de la época, mostrando un mundo donde la dignidad y la resistencia silenciosa se convierten en la única forma de rebelión posible.

El reparto es, sin duda, uno de los pilares que hacen de 'Los santos inocentes' una obra irrepetible. Alfredo Landa y Francisco Rabal ofrecieron interpretaciones históricas, que les valieron el premio compartido a Mejor Actor en el Festival de Cannes. Sus personajes, Azarías y Paco, son retratos profundamente humanos, cargados de ternura y tragedia, que siguen emocionándonos décadas después.

Más allá de su valor artístico, la película se convirtió en un documento que reflejaba cómo transcurría la vida en el campo en aquellos años. Al adaptar fielmente la novela de Delibes, Camus supo captar la esencia de un país marcado por la pobreza y las diferencias de clase, logrando que el espectador conectara con una realidad incómoda pero que debemos recordar.

Y puede que ahora que dejará de estar disponible en el catálogo de Netflix -estará hasta el 30 de septiembre-, sea buen momento para recuperarla. Aunque si perdéis la oportunidad, también la tenéis en Movistar Plus+ y FlixOlé.

