'Usagi Yojimbo' será serie en Netflix: en marcha una adaptación animada del sensacional cómic de Stan Sakai

Pues como no puede pasar ni una semana sin que sepamos de alguna adaptación importante en marcha, esta vez toca hablar de uno de los cómics independientes más reconocidos e imprescindibles: Stan Sakai ha anunciado que está desarrollando para Netflix una serie animada basada en la gran 'Usagi Yojimbo'.

Eso sí, dos matices importantes: el primero es que será CGI (y ya sabemos cómo se las gasta Netflix con eso); el segundo es que en vez de una adaptación al uso será una expansión animada del Japón feudal desarrollado a lo largo de los dos centenares de números del cómic. Una especie de spin-off.

Bajo el título 'Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles' seguiremos las aventuras de Yuichi, descendiente del gran guerrero Miyamoto Usagi (sí, basado en ya sabéis quién), que empieza una odisea para convertirse en un auténtico samurai. Yuichi liderará una banda de héroes marginados (un cazador de recompensas pícaro, un astuto ninja, un carterista acróbata y un fiel lagarto) en lo que lucha contra topos poderosos, murciélagos metálicos y monstruos de otra dimensión.

Stan Sakai está involucrado como productor ejecutivo junto a representantes de Gaumont y Dark Horse. Ojo, porque está involucrado James Wan a través de su productora Atomic Monster. El guion estará a cargo de Candi y Doug Langdale, que serán los showrunners de la serie mientras Khang Le se encargará de la dirección artística.

