Muere un streamer español tras una sobredosis patrocinada por sus seguidores en directo. No es un episodio de 'Black Mirror', es la triste realidad

Lo tiene difícil Charlie Brooker para hacer una nueva temporada de 'Black Mirror' y que la realidad no se la acabe comiendo. Es lo que pasó este pasado fin de año, cuando un streamer español que cobraba dinero a cambio de meterse todo tipo de droga y mezclarla con alcohol murió de sobredosis, un destino que muchos ya vimos predestinado en personajes como Simón Pérez, el de las "hipotecas fijas", que acabó drogándose en directo por stream monetizando su adicción y abrió una opción de futuro para personas muy, muy desesperadas.

El maese y sus diplomáticos

Cuesta imaginar qué clase de depravado hay que ser, no ya para disfrutar del contenido de una persona muriéndose en directo, sino para darle dinero y dejar que lo haga. Sin embargo, en la sociedad del morbo infinito donde ya no hay reglas de ningún tipo por supuesto que es algo normal. Por eso casi no sorprende saber que, tal y como se ve en El País, un streamer de 37 años, Sergio Jiménez Ramos (más conocido como Sancho o Sssanchopanza) ha muerto para solaz de su pequeño grupo de fans, siempre incitándole a que fuera más allá.

Por supuesto, ningún servicio de streaming (como Twitch o Kick) permiten este tipo de contenidos, pero los que se dedican a ello han encontrado un resquicio legal: quedadas en Google Meet pre-agendadas en Telegram por las que sus fieles tienen que pagar entre 40 y 120 euros. Allí, 'Los Diplomáticos' (el nombre de los miembros de uno de estos selectos clubs, del que el más famoso es 'AviatorVip IV') pueden pagar más dinero, o bien para que su protagonista consuma droga, o para que haga retos virales, como embadurnarse en sus propios excrementos. No es un decir, es algo que el propio Pérez hizo en su momento.

Para sorpresa de nadie, Pérez fue uno de los culpables de llegar a esta situación, pues presentó a Jiménez a los suyos, como el nuevo títere al que llevar al extremo. Tras su muerte, el streamer de las hipotecas fijas trató de librarse de toda culpa: “Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos, yo ya le dije que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado”, añadiendo “Tengo la conciencia tranquila, me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él”. Y seguimos para bingo.

Jiménez, que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, bajó los 6 gramos de cocaína con una botella de whisky completa, y su cuerpo no pudo más. El cuerpo fue encontrado por su hermano mientras varias personas aún seguían comentando en el directo. Y sí, todo esto es terrorífico, porque no es ficción. No es una historia cautelar de 'Black Mirror', ni un creepypasta, ni un hilo de Twitter viral: es el día a día para la parte más sintomática de una sociedad podrida que ya no sabe distinguir entre entretenimiento y suicidio. Por supuesto, 'Los Diplomáticos' se lo siguen tomando a broma, como los macabros líderes de una terrorífica distopía que creen ser. Y así seguirán hasta que alguien, por una vez, se plantee hasta dónde se puede tensar la cuerda.

En Espinof | Hay algo hipnótico en el caos de 'La casa de los gemelos 2' y creo que sé cuál es el secreto: encontrar su lugar y su momento idóneos

En Espinof | Las mejores series de 2025