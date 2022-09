SkyShowtime ya tiene fecha de aterrizaje en Europa: la plataforma de Paramount y Universal llegará a España en los próximos meses

En lo que en los últimos meses ha habido bastante ruido en torno a si podría llegar directamente Paramount+ a nuestro país, ViacomCBS y Comcast han anunciado las primeras fechas y mercados en los que su plataforma conjunta, SkyShowtime, aterrizará en Europa en una veintena de países entre los que se cuenta España.

Concretamente, será el 20 de septiembre cuando se lance el SVOD en Escandinavia (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia) y ya durante el cuarto trimestre de 2022 se expandirá a Países Bajos. Los próximos países serían España, Portugal y Andorra junto con las regiones de Europa central y del este.

Esta expansión ocurriría entre dicho cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023. Eso sí, todavía no hay fechas concretas para cada uno de los países. Al igual que la ventana de precios por los que nos moveríamos.

6,99 euros al mes en los países nórdicos

En los países nórdicos el precio gira en torno a los 6,99 euros al mes y sus equivalentes en coronas de cada estado. Sobre la aplicación hay poca información salvo de que esta estará basada en Peacock y contará con 18 idiomas.

Recordemos que SkyShowtime es un servicio que aglutinará los contenidos de ViacomCBS, Comcast y sus respectivas marcas: Universal Pictures, Paramount, Paramount+, Peacock, Nickelodeon, Dreamworks, Sky y Showtime.

Respecto al contenido, como siempre va a depender de cada país y cómo esté el "lío" de licencias de cada serie y película. En cuanto a lo primero, en el spot promocional vemos series como 'Yellowstone', 'Yellowjackets', 'Super pumped', 'The First Lady', 'The Offer' y 'Star Trek: Strange New Worlds', algunas de las cuales (las de Showtime) podemos ver en Movistar Plus+.