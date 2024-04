Hoy en TV, la película de Steven Spielberg basada en hechos reales en la que todo era mentira... y jamás nos importó

El 22 de febrero de 1979, Frank Abagnale escribió cómo consiguió escapar, ocho años antes, de la cárcel de máxima seguridad de Atlanta después de tan solo dos semanas de encarcelamiento: "Suplanté a un inspector de prisiones y me marché delante de las pistolas y los guardias". Una historia tan increíble como falsa: como dijeron los responsables de la cárcel en cuestión, jamás estuvo allí dentro.

La vida de Abagnale es así: una increíble matrioshka de medias verdades apasionantes, historias que nos encanta creer y mil identidades escondidas en tan solo una persona. ¿Cómo no íbamos a disfrutar de estas falsedades contadas por el mejor cuentacuentos de la historia del cine? Steven Spielberg estrenó 'Atrápame si puedes' en 2002 y, si aún no la has visto, esta es tu oportunidad, porque se emite en Factoría de Ficción hoy a las 22:40.

¡Que se nos escapa!

Hubo una época en la que Steven Spielberg no podía evitar convertir en oro todo lo que tocaba. A inicios del milenio, entre 'Minority report' y 'La terminal', decidió dirigir una obra que había pasado ya por las manos de David Fincher, Lasse Hallström, Milos Forman, Cameron Crowe y, sobre todo, Gore Verbinski, que se salió del proyecto por la incompatibilidad de rodaje con DiCaprio (aunque, todo sea dicho, Spielberg prefería a Johnny Depp). Se formó así un tridente invencible cuando se añadió Tom Hanks. Tres estrellas en su momento de mayor fulgor. El resultado fueron dos horas y veinte de diversión absoluta.

Y eso que Spielberg no creía que a esas alturas de su carrera Tom Hanks fuera a aceptar un papel secundario. Sin embargo, el actor, que es una de las mentes con mayor instinto para el éxito de Hollywood, le contestó que no hay papeles pequeños, solo papeles buenos. Y este era uno de ellos. Eso sí, no consiguió la nominación al Óscar, que sí se llevó Christopher Walken, único representante de la película en la ceremonia junto a John Williams. Todo sea dicho, ambos se fueron con las manos vacías.

'Atrápame si puedes' es una de las películas más definitorias de inicios de siglo, que le dio la oportunidad al director de poner en el centro de la historia a un personaje inusual en su trayectoria: un timador profesional. Sin embargo, Spielberg no veía a Abagnale como tal, sino más bien como un genio de la época actual que se aprovechaba de la inocencia de los años 60. Podría haber sido un resbalón en su carrera, pero nada más lejos de la realidad.

Un robo a mano (des)armada

La crítica la adoró, el público fue en masa a los cines y acabó recaudando en todo el mundo siete veces su presupuesto. O sea, algo más de 350 millones de dólares. Casi nada. De hecho, el propio Abagnale, que tiene un cameo en la película deteniéndose a sí mismo, la vio un par de veces y la disfrutó a pesar de encontrar errores en su historia. Por ejemplo, y por obvio que parezca, no se hizo amigo de ningún agente del FBI. ¡Mucho menos pasar la Navidad con él!

Lo extraño es que Hollywood no hiciera esta película antes. De hecho, el proyecto de traer a la gran pantalla la vida de Frank Abagnale llevaba en un despacho desde 1981, cuando este iba a ser interpretado por Dustin Hoffman. Por los distintos papeles pasaron, a lo largo de los años, nombres como James Gandolfini, Ed Harris o Chloë Sevigny, que en un momento u otro se fueron cayendo de un rodaje que llevaba postergándose veinte años.

En 2021 (o sea, casi dos décadas después del estreno de 'Atrápame si puedes' y cuatro después de la publicación del libro), por fin salió la verdad sobre Abagnale y sus piruetas: todas eran falsas o extremadamente maquilladas, algo que el protagonista de la cinta, que aún sigue vivo, aceptó. Porque, al final, ¿qué más da que una película basada en hechos reales sea totalmente falsa?

Al final, todos queremos creernos que un hombre puede disfrazarse para escapar de la cárcel, pilotar aviones y cenar en Navidad con el agente que le persiguió durante años. Dejarse engañar por el cine forma parte de la experiencia de disfrutarlo, al fin y al cabo. Y nadie sabe hacer trucos y engañifas tan bien como Steven Spielberg. ¡Compruébalo hoy a las 22:40 en FDF!

