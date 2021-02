Todos los premiados de Sundance 2021: 'CODA' encabeza el palmarés del primer gran festival del año y la veremos en Apple TV+

El Festival de Cine de Sundance 2021 está acabando y anunció a los ganadores de los premios en una ceremonia transmitida en directo por streaming y conducida por Patton Oswalt. La triunfadora de la noche fue el drama sobre la mayoría de edad de Sian Heder, 'CODA', que obtuvo cuatro premios en la Competencia Dramática de Estados Unidos, incluido el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público.

'CODA' demostró ser la favorita del festival encajando en todos los puntos clave del centro del indie. Una mezcla de humor y drama con ribetes de coming-of-age social en el que caben el romance adolescente y la inclusión. La historia sigue a la hija adolescente de familia de pescadores, todos sordos, menos ella que lleva toda la vida haciéndoles de intérprete, además de aprender a pescar con su padre y hermano para ayudarles en alta mar y a vender el pescado en la lonja en su pequeño pueblo de la costa de Massachusetts. Pero ella desea ser cantante.

Adaptación virtual en medio de la pandemia

Otros ganadores destacados fueron 'Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)', que se llevó a casa los dos principales premios de documentales estadounidenses, mientras que 'Hive' de Blerta Basholli ganó tres premios en el Competición de Cine Dramático mundial: los premios de Dirección, público y el Gran Premio del Jurado. 'Writing with Fire' de Rintu Thomas y Sushmit Ghosh ganó dos premios World Cinema Documentary.

Sundance 2021 ha proyectado un total de 72 películas durante la última semana, junto con 50 cortometrajes, cuatro series independientes y 14 proyectos de New Frontier VR / nuevos medios. Estos proyectos fueron evaluados por un jurado compuesto por Zeynep Atakan, Raúl Castillo, Ashley Clark, Julie Dash, Tacita Dean, Cynthia Erivo, Isaac Julien, Inge de Leeuw, Kim Longinotto, Laura Mulleavy, Kate Mulleavy, Joshua Oppenheimer, Mohamed Ouma Saïd , Jean Tsien, Daniela Vega, Lana Wilson y Hanya Yanagihara.

Entre los títulos destacados del festival se encuentran los documentales de animación de Jonas Poher Rasmussen 'Flee', sobre refugiados y 'Questlove'. También drama racial 'Passing' de Rebecca Hall, el cuento animado psicodélico de Dash Shaw 'Cryptozoo' y el documental Alvin Ailey de Jamila Wignot 'Ailey'. La adquisición de Apple por 25 millones de 'CODA' solo dos días tras de su estreno rompió un récord de ventas establecido el año pasado. Neon eligió 'Flee' y 'Ailey', mientras que Sony Pictures Classics hizo otra recolección teatral destacada con 'Jockey'.

Lista completa de ganadores:

Gran Premio del Jurado en Drama

CODA - dir. Sian Heder.

Gran Premio del Jurado en Documental

Summer of Soul, dir. Ahmir ‘Questlove’ Thompson.

Premio a la Mejor Dirección en Drama Estadounidense

CODA, dir. Sian Heder.

Premio "Waldo Salt" a guion de Drama Estadounidense

On The Count of Three, Ari Katcher y Ryan Welch.

Premio de Dirección para un Documental Estadounidense

Natalia Almada, Users.

Mejor montaje de un Documental Estadounidense

Kristina Motwani y Rebecca Adorno por Homeroom.

Premios Especiales del Jurado a Dramas Estadounidenses

Premio al Mejor Elenco: Coda.

Mejor Actor: Clifton Collins, Jr. por Jockey.

Premios del Jurado a Documentales Estadounidenses

Premio Especial del Jurado para Cineastas Emergentes: Parker Hill e Isabel Bethencourt por Cusp.

Premios del público para Películas Estadounidenses

Documental: Summer of Soul, dir. Questlove

Drama: Coda, dir. Siân Heder.

Premios del público a Películas Internacionales:

Documental: Writing With Fire.

Drama: Hive, dir. Blerta Basholli.

Drama Internacional

Premio del Jurado: Hive, dir Blerta Basholli.

Premio del Jurado por Actuación: Jesmark Scicluna por Luzzu.

Premio Especial del Jurado: One for the Road, dir. Baz Poonpiriya.

Premio de Dirección: Hive, dir Blerta Basholli.

Documentales internacionales

Premio del Jurado: Flee, Jonas Poher Rasmussen.

Premio a la Dirección: Hogir Hirori por Sabaya.

Categoría NEXT

Audience Award: Ma Belle, My Beauty, dir. Marion Hill.

Innovator Award: Cryptozoo, dir. Dash Shaw.

Cortometrajes

Gran Premio del Jurado: Lizard, dir. Akinola Davies, Jr..

Premio del jurado: The Touch of the Master’s Hands, dir. Gregory Barnes.

Premio Especial del Jurado – guion: The Criminals, dir. Serhat Karasslan.

Premio Especial del Jurado – Animación: Souvenir Souvenir, dir. Bastien Dubois.