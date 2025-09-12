Youtube vuelve a demostrar ser una excelente cantera para el terror. Un creador acaba de vender su primera película por millones

En verano de 2024, un canal de youtube de sketches sorprendió con un cambio radical de formato. Duraba una hora, se llamaba 'Milk & Serial' y era un mediometraje de terror found footage. Narraba la historia (bastante meta) de un grupo de amigos youtubers bromistas en el que uno de ellos siempre lleva las bromas demasiado lejos.

El resultado de aquello no es la mejor película de terror que has visto nunca, pero sí una prueba de concepto ejecutada con audacia. Con un presupuesto de apenas 800 dólares, Curry Barker dirigía un mediometraje lleno de atmósfera malsana y con momentos convincentes de terror. Sus dos millones de visitas no lo hacen siquiera el vídeo más visto del canal, pero eso no importa, porque parece que su objetivo se ha cumplido de todas maneras.

'Milk & Serial', 2024

Cuentan ahora desde The Hollywood Reporter que Barker acaba de vender su primera película por una millonada. El acuerdo es con Focus, y aunque la cifra no se ha concretado aún, podría estar en los 15 millones, superando ampliamente su modesto presupuesto de un millón. El cineasta y su equipo han elegido a la distribuidora por su capacidad para lanzar la película internacionalmente, y ha superado la oferta de compañías como A24 y Neon.

La película se llama 'Obsession', y ha tenido su premiere en el festival de Toronto ante un buen número de alentadoras reviews, con algunos poniéndola incluso entre las mejores películas de terror en 2025. La historia gira alrededor de un joven que hace un deseo para que la chica que le gusta se enamore de él, con oscuras consecuencias por el camino.

Quizás ya deberían enseñar esto en escuelas de cine, porque se está volviendo un patrón que cómicos de Youtube se conviertan en nuevos iconos del terror. Pasó con Jordan Peele, con Zach Cregger y con los hermanos Philippou. Ojito con que no pase lo mismo con Barker, porque además de 'Obsession' el joven cineasta ya tiene cerrado un trato con Jason Blum para producir su siguiente película, que se llamará 'Anything But Ghosts'.

En Espinof | "Son fantasías que no tienen nada de real": el nieto de los Warren auténticos critica duramente las películas de 'Expediente Warren'

En Espinof | Las 7 mejores películas de terror de 2025 (por ahora)