El nieto de los Warren crítica con dureza las películas de 'Expediente Warren': "Son fantasías que no tienen nada de real"

El gran éxito de 'Expediente Warren: El último rito' ha vuelto a demostrar por qué se trata de la saga de terror más taquillera de la historia del cine. Inspirada en hechos reales, lo cierto es que las cuatro películas centradas en Ed y Lorraine Warren se toman muchas licencias, hasta el punto de que su nieto Chris McKinnell no ha dudado ni un segundo en criticarlas con dureza.

McKinnell ha visitado recientemente el podcast Real Appreciation, donde ha afirmado que las películas de la saga "son fantasías que no tienen nada de real". Teniendo en cuenta el parentesco que le une a sus protagonistas en la vida real y que actualmente dirige The Warren Legacy Foundation for Paranormal Research, no se me ocurre ninguna mayor autoridad en la materia.

Eso sí, McKinnell reconoce que 'Expediente Warren: The Conjuring' es "bastante precisa", aunque incide en que su abuelo nunca llevó a cabo un exorcismo. Eso sí, sus buenas palabras acaban ahí, porque solamente tiene cosas malas que decir de las secuelas de la excelente película dirigida por James Wan.

De 'Expediente Warren: El caso Enfield' apunta que es una película ridícula y reconoce que el vínculo de sus abuelos con los hechos reales que aborda fue mínimo. Y en el caso de 'Expediente Warren: Obligado por el demonio' se queja de que la cinta se centrase más en la ouija que en casos reales de brujería.

"Quieren seguir ganando dinero"

Por último, McKinnell remata diciendo que 'Expediente Warren: El último rito' es pura fantasía y que "ni siquiera la voy a ver". Algo me dice que acabará cediendo a la tentación de ver lo que ha hecho Warner, pero es bastante evidente que ha acabado muy indignado con el tratamiento que el cine ha dado a la historia de sus famosos abuelos.

De hecho, él tiene muy claro que todo se reduce a un cuestión de dinero y señala también lo siguiente sobre lo que podría estar por venir:

Están intentando crear una serie derivada de una serie de televisión, pero no tiene nada que ver con la realidad. Mi madre nunca ha tenido nada que ver con lo paranormal. Su marido nunca ha tenido nada que ver con eso, salvo dar conferencias. Pero quieren, ya sabes, es Hollywood. Quieren seguir ganando dinero.

Lo que sí es evidente es que 'Expediente Warren: El último rito' se ha vendido como la película final de la saga, pero también que en Warner seguro que van a hacer todo lo posible por seguir exprimiendo lo que ha acabado siendo una mina de oro para el estudio.

