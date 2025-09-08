El público dicta sentencia sobre 'Expediente Warren: El último rito' y afirma que es una de las mejores películas de este universo. Solamente hay dos con una valoración más alta

Estoy convencido de que ni siquiera Warner confiaba en que 'Expediente Warren: The Conjuring' iba a ser el inicio de una saga tan exitosa que acabaría convirtiéndose en la franquicia de terror más taquillera de la historia del cine. Este escalofriante universo ha superado ya con holgura los 2.000 millones de dólares de recaudación, pero parece que se había reservado lo mejor para el final, ya que 'El último rito' está arrasando y rompiendo récords.

Eso sí, una cosa es que todo apunta a que va a convertirse en la película más taquillera del Universo Warren y otra cómo se sitúa dentro de las preferencias del público. Ahí ya está claro que no va a llegar a ser la mejor valorada, pero lo cierto es que ahora mismo solamente hay dos con una valoración más alta.

Está gustando bastante

Y es que 'Expediente Warren: El último rito' tiene ahora mismo una valoración media de 6,25 sobre 10, la cual se consigue por el 6,5 que obtiene actualmente en IMDb y el 3 sobre 5 que marca en Letterboxd, dándose la casualidad de que hay otra película de este universo que tiene exactamente las mismas valoraciones en dichas webs: 'Annabelle: Creation'.

Es probable que la nota de 'Expediente Warren: El último rito' baje ligeramente en el futuro, pero lo que sí va a tener imposible es que su nota media suba tanto como para alcanzar a 'Expediente Warren: The Conjuring' y 'Expediente Warren: El caso Enfield', ya que la primera consigue un 7,35, mientras que la segunda marca 7,07. En concreto, el top Warren queda así:

Por si tenéis curiosidad, todo eso supone que la nota media del Universo Warren es de 5,827, por lo que 'Expediente Warren: El último rito' está claramente por encima. Ahí ayuda mucho que la práctica totalidad de los spin-offs se quedan por debajo, siendo los responsables de que la valoración media baje tanto.

De hecho, si nos centramos solamente en las cuatro películas de la saga principal, entonces la nota media sería de 6,65, con las dos primeras entregas tirando claramente al alza y 'El último rito' haciéndolo en la otra dirección -hasta ahora la nota media era de 6,78-.

