De 'Taxi Driver' a 'Seven': el videoclip de 'All Over' es un delicioso festín de referencias cinéfilas

En Internet hay de todo, por lo que hay cosas que tardan en recibir todo el reconocimiento que se merecen, ya que siempre hay gente dispuesta a sacar a la luz joyas que, por un motivo u otro, habían pasado desapercibidas para muchos. El ejemplo más reciente de esto lo encontramos hoy con 'All Over', ya que el videoclip de la pegadiza canción del grupo Cruisr es un festín animado de referencias cinéfilas que te va a hacer pasar un gran rato

Detrás del videoclip y sus casi 50 homenajes al séptimo arte encontramos a Chris Carboni, un animador neoyorquino que decidió que la mejor forma de poner en imágenes la letra de la canción era a través de importantes romances cinematográficos. Ahí hay de todo, desde algunos muy icónicos hasta otros más extraños, pasando de la felicidad a la repulsión con gran facilidad. Una pequeña joya que hemos decidido que merecía la pena recuperar.

No os culpo si habéis sido incapaces de distinguir todas las películas homenajeadas por el videoclip de 'All Over'. Para que no os quedéis con la duda de cuál era la que aparecía en determinado momento, os dejo un listado completo de todas ellas, empezando por 'Taxi Driver' y acabando por la mítica escena de la caja de 'Seven':

0:03 'Taxi driver'

0:05 'El silencio de los corderos' ('The silence of the lambs')

0:06 'Con faldas y a lo loco' ('Some like it hot')

0:09 'Star Wars'

0:10 'The Brown Bunny'

0:12 'La bella y la bestia' ('Beauty and the beast')

0:14 'Brokeback mountain'

0:16 'Rocky'

0:22 'Kill bill'

0:25 'Batman vuelve' ('Batman Returns')

0:27 'El graduado' ('The graduate')

0:30 'Under the Skin'

0:34 'Lolita'

0:36 'Manhattan'

0:37 'Annie Hall'

0:39 'Psicosis' ('Psycho')

0:41 'Terminator'

0:46 'El resplandor' ('The shining')

0:52 'Shaft'

0:54 'The Rocky horror picture show'

0:55 'La vida de Adèle' ('La vie d'Adèle')

0:57 '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' ('Who framed Roger Rabbit?')

1:00 'Chinatown'

1:01 'Her'

1:03 'Desayuno con diamantes' ('Breakfast at Tiffany's')

1:08 'Fiebre del sábado noche' ('Saturday Night Fever')

1:10 'Eyes wide shut'

1:13 'Olvídate de mí' ('Eternal sunshine of a spotless mind')

1:20 'Wall-e'

1:23 'Pulp fiction'

1:25 'Déjame entrar' ('Låt den rätte komma in')

1:37 'El hombre de la pistola de oro' ('The man with a golden gun')

1:42 'Carrie'

1:49 'American psycho'

2:02 'Vértigo'

2:13 'Algo para recordar' ('Sleepless in Seattle')

2:18 'King Kong'

2:25 'Tiburón' ('Jaws')

2:31 'Pesadilla en Elm Street' ('A nightmare on Elm Street')

2:35 'Alien'

2:41 'No es país para viejos' ('No country for old men')

2:45 'El Exorcista' ('The exorcist')

2:51 'Sid y Nancy' ('Sid and Nancy')

2:52 'Adivina quién viene esta noche' ('Guess Who's Coming to Dinner')

2:53 'Harold and Maude'

2:54 'Todo en un viernes' ('Friday')

2:56 'El mago de oz' ('The Wizard of oz')

2:57 'Seven'