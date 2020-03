"Escucha a los expertos e ignora a los idiotas". Arnold Schwarzenegger, su poni y su burro piden que nos quedemos en casa

La cuarentena impuesta para luchar contra el coronavirus ya está empezando a hacer mella en algunos, pero no nos queda otra que mantenerla si queremos evitar que se convierta en un problema aún mayor. Ahora ha sido el actor Arnold Schwarzenegger quien ha pedido que nos quedemos en su casa con un singular vídeo en el que aparece acompañado por su poni y su burro.

Sí, no habéis leído mal, entre las mascotas del actor se encuentran su poni Whiskey del que ya habló en profundidad durante la campaña promocional de 'Terminator: Destino oscuro', y su burro Lulu, al que adoptó este pasado mes de febrero.

Con este simpático vídeo, Schwarzenegger nos muestra lo entretenido que está acompañado de sus animales y lo mucho que le gustan las zanahorias a Whiskey y Lulu. Además, el propio intérprete nos recuerda que tiene ya 72 años, por lo que se encuentra en una edad en la que los riesgos por el coronavirus crecen de forma notable.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB