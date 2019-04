El esperado 'Joker' de Joaquin Phoenix presenta su póster como aperitivo al tráiler

Se acerca un nuevo Joker. El director Todd Phillips, ha compartido el primer póster de la nueva película sobre el villano de DC, conocido por su rivalidad con Batman. El nuevo proyecto, sin embargo, es un spin-off independiente del Hombre Murciélago y centrado en los orígenes del Príncipe Payaso del Crimen, al que da vida Joaquin Phoenix.

'Joker' promete ser un relato original y crudo, un drama alejado de las habituales adaptaciones de cómics donde lo más importante es la acción, el humor y los efectos visuales (es de suponer que nos van a proponer algo en la línea de la trilogía de superhéroes de Shyamalan). Se estrena el 4 de octubre en cines y se ha confirmado que mañana podremos ver el tráiler.

Joaquin Phoenix lidera un interesante reparto donde también destacan los nombres de Robert de Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Bill Camp, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron y Shea Whigham.

Recordemos que Warner puso en marchar varios proyectos del Joker encarnado por Jared Leto a pesar de las numerosas críticas que le llovieron por 'Escuadrón Suicida'. Sin embargo, no me sorprendería nada que optaran por sustituir a Leto (igual que van a cambiar a Ben Affleck); el actor ya está ocupado con otro personaje de cómic, Morbius, del Universo de Spider-Man, el Joker no aparecerá en la secuela de 'Escuadrón Suicida' que prepara James Gunn. Tampoco estará ahí Harley Quinn, por una buena razón: es la protagonista de su propio spin-off, 'Birds of Prey', ya en rodaje.

'Gotham' también presenta su versión del Joker

Hoy también podemos echar un vistazo al nuevo material promocional de 'Gotham', que llega a su final tras cinco temporadas. Más abajo dejo una imagen y un teaser que nos desvelan el aspecto de Cameron Monaghan como la versión definitiva del Joker. La serie regresa con sus dos últimos episodios el 18 y el 25 de abril. ¿Qué opinas, cuál de los dos payasos te convence más?