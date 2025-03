Este cinéfilo japonés recorre el mundo con las localizaciones de cine como si fueran su "Tierra Santa". Lleva ya casi 200 películas

Entre las formas con las que uno puede expresar su amor por el cine, hay muchos que apuestan por el llamado Setjetting, o el turismo que nos permite conectar más con las películas que nos gustan a través de las localizaciones en las que fueron grabadas. Es algo tan popular que incluso los propios lugares se preparan para ello, como ha sido el caso reciente de Tailandia con 'The White Lotus'.

Pocos se lo toman tan en serio como este cinéfilo, con nombre en redes Putchee Minmin, quien se ha hecho un modesto blog dentro de una web japonesa para compartir sus viajes de peregrinación a lo que él llama "Tierra Santa". Así, fue hace apenas un año cuando empezó este proyecto en el que recopila sus viajes a través de 183 localizaciones de cine, en lugares tan dispares como Nueva York, Barcelona, Setúbal o Agra.

"El sábado 10 de agosto de 2024 y el sábado 21 de septiembre de 2024, hice una peregrinación a los lugares sagrados de "Eyes Wide Shut" de Stanley Kubrick en Londres, Inglaterra". A pesar de que no cuenta con muchos seguidores en la plataforma, eso no evita que cada post esté muy mimado. El creador hace un pequeño resumen de la película para quienes no la conozcan, y hace un exhaustivo recorrido fotográfico por algunas de sus localizaciones más icónicas, mostrando también las escenas de la película donde aparecen. Como simpático detalle extra, siempre viste una camiseta de la película a la hora de visitar las localizaciones.

Solo hace falta un vistazo a sus posts para darse cuenta que se trata de un cinéfilo con todas las letras. Entre sus localizaciones fotografiadas se encuentran prácticamente todas las películas de James Bond, pero también otras como 'Roma', de Alfonso Cuarón, o varias películas de Pasolini o el director portugués Manoel de Oliveira. No importa si se trata de un gran blockbuster o una cinta de culto menos conocida, para él todas merecen el mismo tratamiento, por lo que a pesar de que el setjetting es una práctica habitual, en su blog podemos ver lugares que no ha cubierto ninguna otra persona.

De forma interesante, el blog también sirve como retrato de una vida dedicada al cine. Entre las fotografías hay retratos que realizó en los años noventa, en los dosmil y otros tan recientes como el año pasado.

Imágenes: Putchee Minmin

