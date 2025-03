La industria del cine no levanta cabeza en 2025. Tras el cierre de Technicolor, la mítica productora de películas como 'Matrix' o 'Joker' se declara en bancarrota

2025 está siendo un año tremendamente convulso para la industria audiovisual. A la sequía de producciones en Los Angeles, que ha desatado todas las alarmas habidas y por haber entre gremios y sindicatos y que ha llegado después de los devastadores incendios que han arrasado California, debemos sumar el cierre de algunas de las compañías más prestigiosas del medio.

Annus horribilis

Cuando aún no se cumple un mes desde que la eterna Technicolor anunciase su cese de actividad y consiguiente cierre tras no encontrar inversores para mantenerse a flote, Village Roadshow Entertainment Group, productora y financiera independiente tras no pocos largometrajes reverenciados por público y crítica, se ha declarado en bancarrota tras una dura disputa legal con Warner Bros.

La empresa, que tiene en su haber títulos de la talla de 'Matrix', 'Joker', 'Mad Max: Furia en la carretera', las sagas 'Ocean's' y 'Sherlock Holmes' o joyas de Clint Eastwood como 'Sully', 'Gran Torino' o 'Mystic River', intentó recortar gastos y una posterior venta en 2023. No obstante, esta operación quedó bloqueada debido a un arbitraje con Warner Bros. pendiente desde hace tres años, cuyos motivos explicó Keith Maib, que se incorporó como director de reestructuración el pasado mes de enero, de este modo —vía Deadline—:

“El 7 de febrero de 2022, la compañía presentó una demanda respecto al estreno simultáneo de The Matrix Resurrections en HBO Max y los cines, y la disputa de Warner Bros respecto al derecho de la compañía a cofinanciar obras derivadas basadas en el catálogo de películas co-propietarias con WB, principalmente con relación a los acuerdos sobre derechos derivados... La compañía acusó a WB de excluirla de sus derechos legales y contractuales a copropiedad y cofinanciación de secuelas, precuelas, spin-offs y otras obras derivadas de las 89 películas que la empresa financió y copropietarios y respecto a las cuales existen derechos derivados aplicables”.

Toda esta parafernalia legal se tradujo en 18 millones de dólares en honorarios legales que, tal y como apunta Mosko, no llegaron a pagarse, y que se sumaron a los 47,5 de proyectos que nunca llegaron a producirse y a otros problemas como el retraso de pagos a guionistas que llevó a la WGA West —el sindicato de guionistas de la costa oeste— a emitir una orden de cese de trabajo con Village Roadshow. Un cúmulo de circunstancias que derivó en la renuncia del CEO Steve Mosko este mismo enero.

Village Roadshow, con más de 100 producciones en su catálogo, cierra sus puertas tras su fundación en 1989 bajo el mando de Greg Coote, mismo año en que estrenó su primera película bajo el título de 'Los delincuentes'. 'The Gutter' y 'Joker: Folie à Deux' son las dos últimas cintas estrenadas hasta la fecha que firman su obituario.

