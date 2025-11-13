John Williams ha compuesto muchas bandas sonoras en su vida, tantas que olvidó que compuso una misma canción para dos películas diferentes

John Williams es ese tipo al que casi todo el mundo asocia con bandas sonoras inmensas: melodías que se te quedan pegadas y que, vistas en conjunto, parecen obra de una mente inagotable. Pero incluso los gigantes tienen sus meses moviditos, y en ocasiones los motivos se cruzan de forma curiosa entre proyectos distintos.

En 2002 se estrenaron dos películas enormes títulos que marcaron historia en el universo de sus respectivas secuelas y sagas: 'Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones' y 'Harry Potter y la cámara secreta': Y aunque ambas pertenezcan a universos diferentes, lo que las une es algo más que una acérrima base de fans: ya que también comparten la misma canción.

Desde el lanzamiento de ambas películas en 2002 relució la comparación entre un pasaje concreto de la partitura de la cinta del universo de George Lucas y una pista del segundo libro de J.K. Rowling llevado al cine por Chris Columbus, hasta el punto de que hay montajes en YouTube que ponen las dos piezas una junto a la otra para que cualquiera las compare.

Lo cierto es que si se parecen

Hay varias explicaciones que circulan al respecto: por un lado, John Williams compone un montón y a menudo reutiliza gestos orquestales y estructuras rítmicas que son su sello; por otro, ambos proyectos se solaparon en el tiempo y en la práctica compositiva de los grandes estudios participan también arreglistas y orquestadores que ayudan a convertir temas en piezas para cine, lo que puede introducir motivos parecidos.

Al final, la historia funciona mejor como anécdota que como escándalo: más que una "metedura de pata", la similitud subraya la huella sonora de John Williams como ese lenguaje musical reconocible que funciona tan bien que, a veces, parece hablarse a sí mismo en distintas películas.

Foto de The New Yorker

