Primera imagen de 'El hombre que mató a Don Quijote', la esperadísima adaptación de Terry Gilliam

Por fin, aquí tenemos el primer vistazo a Jonathan Pryce y Adam Driver en 'El hombre que mató a Don Quijote', la esperadísima adaptación realizada por Terry Gilliam. Desde 1998 lleva el director intentando trasladar a la gran pantalla el clásico de Cervantes y, tras un primer intento fallido, parece que esta vez lo ha logrado.

Recordemos que Gilliam comenzó a rodar su versión del Quijote en el año 2000 con Jean Rochefort y Johnny Depp como protagonistas pero el proyecto fracasó por numerosos problemas (inclemencias meteorológicas, enfermedades y líos financieros) capturados en el documental 'Lost in La Mancha'. Ahora, 18 años después, ya podemos ver la primera imagen de este gran sueño que Gilliam ha podido hacer realidad con el apoyo de Amazon Studios:

La fotografía ha aparecido en el mercado europeo del Festival de Berlín, que se está celebrando desde el pasado día 15; Amazon estrenará la película en Estados Unidos y ahora se busca la distribución en el resto del mundo. Es de suponer que pronto podremos ver más fotos y un primer tráiler. Además de Pryce y Driver, el reparto incluye a Olga Kurylenko, Joana Ribeiro, Rossy de Palma y Stellan Skasgärd, entre otros.

Antes de llegar a este elenco, Terry Gilliam contó para el proyecto con Ewan McGregor y Jack O'Connell en el papel que interpretó Depp en el año 2000, y que ahora encarna Driver; en cuanto al Quijote, tras Rochefort, Gilliam intentó poner en marcha la adaptación con Robert Duvall, John Hurt y Michael Palin, antes de que su camino se cruzase con el de Pryce. Aún no hay fecha de estreno para 'El hombre que mató a Don Quijote' ('The Man Who Killed Don Quixote') pero se cree que Gilliam podría presentarla en el certamen de Cannes (8-19 de mayo).