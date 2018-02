Si eres fan de Harry Potter tienes que hacer esta ruta por todas las localizaciones donde se rodaron las películas

Las localizaciones de películas e inspiraciones de las mismas se están convirtiendo cada vez más en un lugar de peregrinaje para los más fieles seguidores de las mismas. La saga cinematográfica del niño mago es una de las que más movimientos suscita, así que hoy queremos compartir con vosotros todos los lugares del mundo que debes visitar sin eres fan de Harry Potter.

Desde localizaciones de rodaje a lugares que inspiraron a J.K. Rowling para crear el universo mágico y sus personajes. De Londres a Edimburgo, haciendo escalas en Oxford y cruzando hasta Estados Unidos. Sintámonos dentro de las películas de Harry Potter por unas líneas.

Londres, donde todo empieza y termina

Las películas y los libros empiezan en el número 4 de Privet Drive, en Surrey y sí, existe realmente, con alguna modificación, pero ahí está la casa en el número 12 de Picket Post Close, en Blacknell, Berkshire. Evidentemente como es una propiedad privada no es visitable, pero está en venta si estáis tremendamente interesados. Piden demasiado desde luego, sobre todo si tenemos en cuenta que a diario tienen gente pisándoles el césped para sacarse fotos.

De ahí nos toca desplazarnos a Diagon Alley, esa calle mágica oculta en la que se compran los materiales escolares para ir a Hogwarts. La localización real es Leadenhall Market, un maravilloso mercado victoriano cubierto en pleno corazón de la City Londinense que hoy en día, y a pesar de la publicidad, no está viviendo sus mejores momentos.

En el mismo está también la entrada a 'El Caldero Chorreante', que hoy es una óptica con un llamativo escaparate azul curvado. Para los de visión más avezada lo mismo consiguen distinguir que en 'Harry Potter y el Prisionero de Azkabán' es una entrada distinta, esta vez una floristería del Borough Market.

Para poder comprar todos sus libros, su capa, su varita y demás Harry Potter necesita pasar por el Banco de Gringotts, que es fácilmente identificable en el céntrico Strand como Australia House, la sede de la diplomática de ese país en el Reino Unido. Aunque entréis no vais a tener acceso a los supuestos túneles y al tren subterráneo, que quién sabe, igual el interior esconde ese tipo de secretos.

En las diferentes películas se ven tres puentes Londinenses. El Tower Bridge es fácilmente distinguible en 'Harry Potter y la Orden del Fénix'; en Lambeth Bridge el autobús nocturno se comprime para pasar entre dos típicos double-decker; y el pobre Millenium Bridge, que comunica el Globe Theatre con St. Paul's Cathedral termina hecho pedazos en 'Harry Potter y el Príncipe Mestizo'.

Hay más cosas por supuesto, porque por Picadilly Circus y su icónico cartel luminoso tendrás que pasar si quieres ir a cerca de la cafetería en la que Harry, Ron y Hermione son atacados por un grupo de mortífagos en 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte I'. La entrada del Ministerio de Magia, no es otra que la fachada de Grand Scotland Yard, pero ya os advertimos que la cabina que se usa como entrada no existen en la realidad

Dispuestos a cruzar al Andén 9 y ¾

Mucho hablar de Londres pero nos estamos dejando en el tintero el lugar que es con diferencia el más visitado de todos los gratuitos: la estación de King's Cross y su andén 9 y ¾, donde podrás ver el carrito encajado en la pared y además tienes a tu disposición bufandas de las cuatro casas y varitas para sentirte capaz de atravesar ese muro mágico que te lleva a la posibilidad de subirte al Hogwarts Express.

La fachada de la estación no es la real, sino la del maravilloso Hotel Midland, que está justo al lado. Ahí es donde aterriza el Ford Anglia volador de los Weasley en 'Harry Potter y la Cámara de los Secretos'.

Rumbo a Escocia, rumbo a Hogwarts

Una vez atravesado el muro del andén 9 y ¾ toca subirse al Hogwarts Express, que tiene su versión real en The Jacobite, un tren de vapor que funciona de marzo a octubre y que cruza Escocia desde el Ben Nevis pasando por Loch Morar, el Río Morar y Loch Nevis. Sin embargo su punto más conocido es el paso por el viaducto de Glennfinan con sus 21 arcos y sus espectaculares vistas.

En Edimburgo está mucha de la inspiración de los libros que originaron las películas, porque allí vivía J.K. Rowling. Imprescindible visita a Victoria Street, una pintoresca calle curvada llena de tiendas de objetos de magia y que bien pudo ser la inspiración de Diagon Alley.

Pero de donde más ideas sacó la autora, y aunque ninguna es una localización real, es del Cementerio de Greyfriars: ahí están las lápidas de un tal Tom Riddle (el nombre real de Lord Voldemort), y de William McGonnagal, un poeta pobre y malo que presta su nombre a la jefa de la casa Gryffindor.

Al lado de esta última lápida se puede ver la George Heriot's School, que con sus alumnos divididos en cuatro casas, con colores distintivos y en formato internado guarda demasiadas coincidencias con Hogwarts. El cementerio y la escuela se ven desde la parte de atrás de 'The Elephant House', el café en el ella pasaba tardes enteras escribiendo.

En Oxford se estudia. En Hogwarts también

Volvemos a Inglaterra tras la visita a Escocia y nos quedamos en Oxford, un lugar que hay que visitar obligatoriamente si eres todo un Potterhead, porque en los viejos colleges se respira Hogwarts por todos los rincones. El más llamativo, sin lugar a dudas es Christ Church, porque ahí está la Gran Escalera en la que Miranda McGonnagal espera a los alumnos de primer año para guiarlos al Gran Salón. Sí, ese comedor que cambia de decoración a golpe de varita es también real, o por lo menos una parte, y puedes verlo fuera de horas escolares en ese mismo College.

En 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' el protagonista termina en la enfermería tras su primer enfrentamiento con Voldemor. Su localización real es en la Divinity School, que presta su techo maravillosamente trabajado y sus paredes para esa escena. Esta maravillosa habitación medieval es el aula más antigua de la universidad y la primera sala de exámenes de la prestigiosa universidad.

En el New College se rodaron también varias escenas, ya que sus claustros sirven de pasillos a la Casa de Gryffindor y el gran roble que hay en el jardín interior del claustro en el que está sentado Draco Malfoy en 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego' poco antes de que Ojo-Loco Moody lo convierta en un hurón.

Aprovechando que vas a visitar todos estos lugares en Oxford puedes jugar a encontrar alguna de las gárgolas y grotescos que toman vida a la orden de la Profesora McGonnagal en 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Parte II' para proteger Hogwarts del ataque.

Todo junto en WB Studio Tour

Por supuesto, más allá de exposiciones itinerantes (como la que está en Madrid hasta abril), lugares donde se grabó o que sirvieron de inspiración está el WB Studio Tour – The Making of Harry Potter, que lleva un montón de años siendo elegida la mejor atracción del Reino Unido. Situado a las afueras de Londres guarda muchos de los decorados originales, trajes, materiales utilizados y es sin lugar a dudas, la mejor experiencia que se puede tener si eres todo un fan de las películas y los libros. Además suele hacer eventos privados para ocasiones especiales, a precios muy altos, eso sí.

Los Animales Fantásticos deberás buscarlos, sobre todo, en Estados Unidos

Para encontrar localizaciones de 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos' en su momento Google Maps lo puso fácil, ya que dentro de la promoción de la película implementó la búsqueda de los lugares en la ciudad de Nueva York. Los de 1926 a donde llega el magizoólogo Newt Scamander con su maleta cargada de criaturas mágicas. Ahí puedes ver tanto exteriores como interiores del bar clandestino 'The Blind Pig', la residencia de Tina y Queenie Goldstein, el Steen National Bank y la sede el Congreso Mágico de Estados Unidos.

Pero lo que nos interesa son los lugares reales y no los mágicos, así que coged vuestra maleta del siglo XXI y podéis plantaros en Times Square, aunque el que ve Newt Scamander es muy distinto al de ahora, pero desde luego en ambas épocas tiene la misma magia y atracción y sí, también iban entonces a divertirse allí. Si tenemos en cuenta que su llegada es en barco es fijo que fue a través de Ellis Island y viendo la Estatua de la Libertad.

Destacable, por su carisma y la poca necesidad de modificación de escenario que tiene es la vieja estación de metro del City Hall. Está abierta al público sólo para visitas guiadas previa reserva. Arcos, cúpulas acristaladas, pasillos curvos de ladrillos casi dorados es una auténtica joya arquitectónica. Aunque algo modificada en la película, la vieja entrada también existe aún. Y a lado una vista al edificio del City Hall ya es perfecto en el recorrido.

La sede del Congreso Mágico de Estados Unidos es en el precioso Woolworth Building. La mala noticia es que no admiten turistas más allá de un determinado punto, pero puedes maravillarte con los relieves y jugar a encontrar la lechuza que conquistó a J.K. Rowling.

No hay película de Nueva York que no se de un paseo por Central Park y su icónico puente, así que esta no iba a ser menos. También es parada imprescindible el Flattiron, ese edificio conocido también popularmente como "La Plancha". También está el 97 de Orchard Street, es el Tenement Museum. En la película sirve de inspiración a varias casas, incluida la de Jacob Kowalski, un no-mago que se hace amigo de Newt Scamander.

Por último, aunque queden lugares en el tintero, está la visita a la New York Public Library, que no sólo hay que ver porque salga en 'Animales Fantásticos y dónde encontrarlos', sino porque es una maravilla para los sentidos y los lectores. Nunca nos cansaremos de verla.

Imágenes | WB, Viola de Lesseps, MK Feeney, Steven Gerner, Benutzer:Nicolas17, Julian Dunn