The Silence Breakers son "la persona del año": Time ayuda a impulsar el movimiento contra el acoso sexual

Hollywood ha vivido durante décadas haciendo la vista gorda con los depredadores sexuales que hay en la industria del séptimo arte, pero eso ha cambiado en 2017. Durante las últimas semanas se han acumulado los casos bajo el movimiento contra el acoso sexual #MeToo (#YoTambién) desde que se hiciera público el de Harvey Weinstein y la Revista Time ha decidido conceder el honor de ser considerada la Persona del Año a Las que Rompieron el Silencio.

Lo cierto es que hace ya unos días se sabía quiénes eran los candidatos que optaban al título, entre los cuales también se encontraban, entre otros, Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman', Jeff Bezos, CEO de Amazon, el quarterback Colin Kaepernick, el líder norcoreano Kim Jong Un o Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Llama mucho la atención de este último, pues ya fue nombrado Persona del Año en 2016 y por algo que había comentado en twitter días antes:

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!