Amy Schumer cuenta el chiste sobre Alec Baldwin que no le dejaron hacer en los Óscar: "No puedes decir eso pero sí pegar a alguien"

Parecía que, más allá de algunos chistes que no se entendieron bien en Twitter, Amy Schumer había pasado con nota su retorno al mainstream, preparando el camino de vuelta a la fama gracias a su nueva serie, 'La vida y Beth', que se estrenará en Disney+. Sin embargo, durante un espectáculo de stand-up en el hotel Mirage de Las Vegas, contó varios de los chistes que le quitaron en la gala. Y, visto lo visto, bien quitados estaban.

No mires a Amy

Primero, la actriz comentó la bofetada de Will Smith con un "Ni siquiera sé qué decir sobre los Óscar, realmente no sé qué decir, no tengo bromas sobre esto". Sobre lo que sí tenía bromas preparadas (y censuradas) durante la gala era sobre Alec Baldwin y su asesinato accidental en 'Rust', relacionándolo de una manera peregrina con 'No mires arriba'. El chiste, según cuenta THR, vino precedido de una recomendación de su abogado de no contarlo en público, y con razón.

'No mires arriba' es el nombre de una película, más bien no mires al cañón de la pistola de Alec Baldwin. No pude contar estos chistes pero puedes subir y pegar a alguien.

La cómica afirmó hace una semana en Instagram que se había quedado traumatizada tras el incidente en los Óscar, causando la simpatía del público, pero estas declaraciones han reavivado el (paradójicamente aburridísimo) debate sobre los límites del humor. Mientras tanto, Schumer sigue en boga: tiene preparada una agenda importante para los próximos meses: además de su serie, será la presentadora del festival de comedia Netflix Is A Joke en Hollywood y después comenzará un tour con su nuevo espectáculo, 'Whore Tour'.

Solo cabe esperar que los chistes sean mejores que este.