Demi Moore no es la única estrella de los 80 que ha perdido el Óscar cuando estaba a punto de conseguirlo. Se une a un club al que también pertenecen Tom Cruise y Sylvester Stallone

La lucha estaba entre Mikey Madison y Demi Moore, pero la nominación de la segunda, en el fondo, fue una sorpresa por parte de la Academia, que no acostumbra a mencionar siquiera cintas de género. Sin embargo, desde la primera proyección de 'La Sustancia' en Cannes, empezó un runrún sobre Moore y su posibilidad de Óscar. Tanto, que no solo se lo creyó la propia actriz: nos lo creímos todos los demás, especialmente a partir de su Globo de Oro, su Critics Choice y su SAG. Y sin embargo, a la hora de la verdad, se quedó fuera por sorpresa. Y la verdad es que no es el primer mito de los 80 al que le ocurre algo así.

Ya fuiste famoso, no hay Óscar para ti

Aunque toda la vida los Óscar han destacado por dar premios injustos que sirven como homenaje y colofón a toda una carrera, no parece hacer lo mismo con la generación de actores de la década de los 80, a la que ha ignorado de manera muy consciente. La última ha sido Demi Moore, que en su día se convirtió en la actriz más pagada de la historia y en una figura vital para entender la historia de los 80 y los 90, pero este ninguneo por sorpresa ya lo hemos vivido.

¿Os acordáis del año que Tom Cruise salvó el cine gracias a 'Top Gun Maverick'? Los Óscar llevaban más de dos décadas ignorándole, desde 'Magnolia', y la tendencia continuó: no se llevó ni siquiera la candidatura a mejor actor, pero sí como productor. Por supuesto, fue abandonado una vez más. Lo mismo ocurrió con Sylvester Stallone, que había ganado todo antes de la gala gracias a 'Creed' y, en el último segundo, tuvo que ver cómo se lo arrebataba Mark Rylace por 'El puente de los espías' en un giro que entonces dejó a todo el mundo sin palabras.

Puedes creer que la maldición de los Óscar contra los ídolos de los 80 no puede ejemplificarse solo con tres personas, pero es que hay más. Por ejemplo, el mismísimo Eddie Murphy. En su década no pararon de reírse de él constantemente, y, sin embargo, encontró un hueco para salir adelante en el cine alabado por crítica y premios gracias a 'Dreamgirls', en 2007. Y todos creían que lo iba a conseguir, si no fuera porque Alan Arkin, por 'Pequeña Miss Sunshine', estaba ahí.

¿Y qué me decís de Mickey Rourke, que perdió en su glorioso retorno gracias a la tremenda 'El luchador' frente a Sean Penn por 'Milk'? ¿O Michael Keaton por 'Birdman', al que incluso se le vio en cara guardándose el discurso de agradecimiento cuando se lo arrebató Eddie Redmayne por 'La teoría del todo'? ¿O Glenn Close en 2019 por 'La buena esposa' enfrentándose a Olivia Colman por 'La favorita'? Fue su octava derrota, convirtiéndose así en la actriz más nominada y menos premiada de la historia del cine. Eso tiene que doler.

Por si acaso, que las grandes estrellas de los 80 que tengan un retorno estelar próximamente se preparen: es probable que en la próxima nominación se queden con las ganas otra vez. ¿Hay una maldición contra esa década en particular?

