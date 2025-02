Dos películas musicales compiten por el Óscar de mejor banda sonora original por primera vez en casi seis décadas. Es probable que ninguna gane

Con la gala de los Premios Óscar 2025 a la vuelta de la esquina, es momento de realizar un breve análisis a la categoría de mejor banda sonora original, pero antes me gustaría compartir una reflexión: la abundante cantidad de galardones y su correspondiente publicidad, está consiguiendo que los resultados de los premios de cine sean bastante predecibles.

De las 5 nominadas en la categoría mejor banda sonora original a los Oscars este año, 4 han competido por el galardón en los Globos de Oro, en los BAFTA, en los Critics Choice… incluso en el reciente premio del gremio de Compositores y Letristas han estado presente las 5 nominadas (aunque en diferentes categorías). Cada vez es más frecuente que las mismas composiciones se solapen en los diferentes premios ya que da la sensación de que los festivales y premios hoy intentan adelantarse a pronosticar qué van a nominar en los Oscars.

Deberían elegir por propia consideración, eso les daría mucha más integridad que este juego absurdo donde las mismas partituras están siempre presentes, y no tanto por méritos propios, más bien porque acompañan a títulos de éxito candidatas a mejor película. Dicho esto, tenemos una selección de lo más variopinta este año, donde destaca un dato muy llamativo: dos películas musicales compiten por el Óscar de mejor música original, algo que no ocurría en casi seis décadas.

La última vez que pasó fue en la gala de 1968, cuando las partituras de Leslie Bricusse para 'El extravagante doctor Dolittle' y Elmer Bernstein para 'Millie, una chica moderna' optaron al galardón. De hecho, el premio fue para esa última, siendo el único Óscar en la carrera de Bernstein, autor de 'Los siete magníficos' o 'La gran evasión', entre otras obras maestras. Pero vamos ya con las nominadas a mejor banda sonora original en los Oscars 2025. Son estas:

The Brutalist

Partitura impresionista y abstracta, firmada por el británico Daniel Blumberg, compositor relativamente nuevo en el medio, a pesar de haber musicalizado una serie de cortos, películas de escaso recorrido comercial como 'El Mundo que viene', e incluso una gira de películas de Agnès Varda durante 2018 en Reino Unido titulada 'Gleaning Truths'.

Para esta película tan dura y áspera que narra la vida de un inmigrante judío que huye de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y termina sobreviviendo en la "American way of life", Blumberg propone una banda sonora llena de matices, donde se suceden progresiones que culminan en ligeras fanfarrias a golpe de martillo realzando lo oscuro de las tramas de la ficción dirigida por Brady Colbert. Intercala piezas y fraseos de jazz, como la pura esencia del sonido americano .

Blumberg, como líder y guitarra de la banda indie Yuck, sigue los pasos de artistas contemporáneos como Mica Levi o Jonny Greenwood y, al igual que ellos, demuestra que el sonido del cine de Hollywood actual está prácticamente agotado y caduco, y que la música de cine necesita de manera de urgente de estas nuevas fórmulas capaces de otorgar personalidad, belleza y, por qué no decirlo, intelectualidad a las películas que acompañan.

Esta es una de las mejores bandas sonoras del año pasado y me gustaría añadir lo acertado que resulta la música de Daniel Blumberg experimentando durante el intermedio , haciendo al propio espectador partícipe de su banda sonora, como casi un mini concierto dentro de la propia película.

Mereció el premio a la mejor banda música que se llevó en la pasada ceremonia de los premios BAFTA. Este galardón es hoy, uno de los indicadores más importantes sobre quién ganará el Oscar y ahora mismo Daniel Blumberg con 'The Brutalist' tiene todas las papeletas para ganar en esta categoría, a no ser que uno de los dos musicales se interponga en su camino.

Cónclave

Tras los curiosos resultados cosechados en los Oscars por la película de Netflix 'Sin novedad en el frente' (premio a la mejor banda sonora original incluido), el compositor Volker Bertelmann y el director Edward Berger vuelven a trabajar juntos para sonorizar la historia de la elección de un nuevo Papa de la Iglesia Católica, en 'Cónclave'.

Esta nueva banda sonora repite los mismos esquemas de la anterior película, dotando a la música de una extraña sensación de golpes de efecto, donde los instrumentos de cuerda parecen jugar con la sospecha y la intriga . Apenas hay melodías, más bien son breves fraseos, pero en conjunto suena bastante más orgánico y elaborado que en 'Sin novedad en el frente' (recordemos aquellas infames 3 notas de perdición que traían a sus espectadores por el camino de la amargura). Se trata de un trabajo más interesante, aunque sigue pecando en tratar a la banda sonora más como efectos de sonido que como una partitura.

Volker Bertelmann se reserva una bellísima sintonía final de celebración para los títulos de crédito finales a modo de coda; es admirable el contraste ante tanto misterio y sufrimiento por parte de los cardenales. Al quedar relegada a la salida de la película, puede pasar fácilmente desapercibida, lo que es injusto ya que supone el clímax musical y sin duda, le habría ayudado haber estado situada dentro de la ficción.

A pesar de que ha estado presente en la enorme mayoría de premios (y conseguir un sonido/efecto tan característico que está empezando a ser objeto de chiste popular), sus posibilidades de ganar son escasas, a no ser que 'Conclave' dé la sorpresa y se corone como la mejor película (algo que puede suceder tras merecer el premio al mejor reparto en los SAG).

The Wild Robot

Con 'Robot salvaje', Kris Bowers, compositor joven que está teniendo una prodigiosa carrera de éxitos en muy poco tiempo, consigue su primera nominación al Oscar en la categoría de mejor banda sonora original. El compositor había sido previamente nominado y ganador en mejor corto documental por 'A Concerto is a Conversation' y 'El último taller de instrumentos', respectivamente.

El director Chris Sanders había cosechado extraordinarios éxitos con el compositor John Powell en anteriores películas como 'La llamada de lo salvaje' o 'Como entrenar a tu dragón' por lo que sorprende que haya elegido a Bowers, quien compone su primera película de animación.

La extensa partitura juega en terrenos conocidos, con un acertado uso de la percusión (a cargo de un grupo llamado Sandbox Percussion) para establecer los sonidos de la naturaleza , mientras que la electrónica retrata al robot protagonista, creando una fusión entre ambos según progresa la partitura y que alcanza su máxima expresión en la secuencia de la migración , consolidándose como la pieza musical más importante de la carrera de Kris Bowers.

La partitura tiene una mezcla curiosa de acción, drama y comedia, y es en su última parte cuando permite desarrollarse a unos terrenos más emocionales e interesantes . Así pues, su conjunto se antoja algo descafeinado y recuerda a trabajos superiores con la misma temática de Thomas Newman o del ya mentado John Powell. No es un mal trabajo pero a servidor le hubiese gustado algo más innovador o interesante a estas alturas, pues el resultado final acaba siendo convencional.

Sin duda, la banda sonora ha sido absolutamente celebrada, siendo una constante en todos los certámenes de premios (algo bastante inusual para una película de animación no musical) y ha llegado a ser merecedora del premio del Sindicato de Compositores y Letristas como la mejor banda sonora para una película de estudios, algo que le empuja a tener opciones en los Oscars; pero recordemos que, en 2021, dicho certamen entregó el premio de banda sonora a la también animada 'Encanto' y luego perdió el Óscar frente a 'Dune'.

Emilia Pérez

Pareja en la vida real, la cantante Camille y el compositor Clément Ducol se pusieron a las órdenes del director Jacques Audiard para sacar adelante este extraño musical pastiche donde las canciones fueron escritas originalmente en idioma francés para luego ser traducidas al español mexicano que hablan los personajes de la película.

Ambos artistas fueron contactados antes incluso de que el guion de la película estuviera terminado y fueron construyendo la historia a partir de las canciones. Es sorprendente que siendo 'Emilia Pérez' un musical, la partitura haya conseguido colarse no sólo en los premios Oscars, sino en la enorme mayoría de certámenes internacionales.

La música escrita para intercalar entre canción y canción es bastante superficial , apenas tiene presencia y pasa desapercibida. Son texturas demasiado atmosféricas, en ocasiones respaldadas con coros electrónicos que exclaman palabras en un intento acertado de continuar el musical en los momentos no musicales.

Sin lugar a dudas, la fuerza musical de 'Emilia Pérez' está en sus canciones originales ('El Mal' o 'Mi Camino' son auténticos tour de force) y no tiene sentido alguno que esta partitura sea candidata a la mejor banda sonora original en ningún cuerpo de premios.

Wicked

Y si la anterior nominación parecía inusual, ¡qué podemos decir de ésta! Tanto 'Emilia Pérez' como 'Wicked' son musicales donde la importancia de sus respectivas bandas sonoras no está en la partitura sino en el conjunto de canciones y se antoja extraño que la Academia de Hollywood haya decidido nominar estas dos producciones en la categoría de mejor banda sonora ORIGINAL.

El veterano compositor John Powell fue elegido para componer la música incidental que sirviera de pegamento a todas las partes no musicales de esta larga película realizada por Jon M. Chu. Para acometer esta tarea, Powell fue contratado junto a Stephen Schwartz, creador del musical original, con el ánimo de elaborar un "underscore" en el que los temas, motivos y canciones originales de Schwartz pudieran ser adaptados para esta película y la segunda parte que llegará a cines este año.

El resultado final es una una partitura interesante y llena de colores (como no podía ser de otra forma, suena puramente a Powell) pero a la que se le nota mucho su condición de muleta . No es una música que brille especialmente, es un trabajo total de acompañamiento y juega en esta condición, lo que hace que no trascienda más allá de servir (de manera excelente) como puente a las canciones originales del espectáculo musical.

Si hay una banda sonora que puede plantarle cara a 'The Brutalist' en los Oscars, es 'Wicked' pero no tanto por su calidad como partitura original sino porque los académicos pueden elegir al musical americano de moda en la categoría que premia la música, lo cual tendría cierto sentido (ha habido precedentes en el pasado como 'Fama' ganando el premio a pesar de apenas tener música original).

Además hay que considerar que el propio autor del musical es candidato al premio junto a John Powell, aunque ya tiene 3 premios Oscars por su brillante trabajo en 'Pocahontas' y 'El príncipe de Egipto' (para Powell es su segunda nominación tras 'Como entrenar a tu Dragón'). En cualquier caso, diría que tiene más posibilidades de lo que aparenta y podría dar la sorpresa, más aún cuando 'Wicked' no va a ganar ninguno de los premios principales a los que está nominada.

Las otras bandas sonoras que merecían estar en los Oscars

Por último, me gustaría añadir que este año la Music Branch ha hecho una preselección de 20 partituras posibles para ganar el Óscar (hasta el año pasado se seleccionaban 15 títulos) y la de ' Dune: Parte Dos' compuesta por Hans Zimmer, una de los bandas sonoras más queridas de 2024, fue descalificada por contener material preexistente. Lo incomprensible es que esta medida no afectó a bandas sonoras de secuelas que sí pasaron el corte, como 'Del revés 2', 'Alien: Romulus', 'Gladiator 2' o 'Bitelchus Bitelchus', donde los temas originales hacen acto de presencia.

Destacar también que el trabajo de 'La habitación de al lado' de Alberto Iglesias estaba presente en la preselección y debería haber sido nominada (e incluso ganar) el premio, ya que su trabajo es extraordinario. Asimismo, había otras partituras muy celebradas por la crítica, como 'Rivales' ('Challengers') de Trent Reznor & Atticus Ross, que fue ganadora del Globo de Oro.

Pero hay una banda sonora apoteósica que ha quedado en tierra de nadie y merece reivindicarse como la obra maestra que es: la música para 'Megalopolis' de Osvaldo Golijov. Partitura majestuosa que combina diferentes técnicas de composición (fanfarrias, marchas al estilo de la música del cine péplum, jazz, big band...) originando un resultado fresco, original y revitalizante para un arte que cada vez está más acabado, al menos respecto a los modelos tradicionales del cine de Hollywood y que necesita de nuevas voces y talentos que consigan, también, crear una nueva generación de aficionados a la música de cine.

En Espinof | Oscars 2025, dónde ver las películas nominadas que ya están en streaming

En Espinof | Las mejores bandas sonoras de 2024. Dramas de Oscar, famosas sagas, western y más en los grandes trabajos que merece la pena escuchar con atención