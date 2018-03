Emma Stone es criticada por su reivindicación feminista al presentar el Óscar a la mejor dirección

La gala de los Óscar sigue dando que hablar. Imagino que recuerdas el famoso dardo de Natalie Portman en los Globos de Oro, cuando dejó en evidencia la falta de mujeres entre los finalistas a mejor dirección; Emma Stone tomó el relevo de su compañera en los Óscar pero no obtuvo el mismo apoyo.

Tras una presentación de la labor de un director, Stone soltó la siguiente frase: "Estos cuatro hombres, y Greta Gerwig, crearon este año sus propias obras maestras". A diferencia de cuando lo hizo Portman, la reivindicación feminista de Stone ha sido criticada por considerarse una falta de respeto, a dos cineastas nominados, Guillermo del Toro y Jordan Peele, uno latino y otro afroamericano; es decir, miembros de minorías.

Estas son algunas de las reacciones más compartidas en Twitter sobre las palabras de Emma Stone:

Peak white feminism from Emma Stone. Pointing out that 4 of the nominees are men while ignoring that 2 of those men are minorities. — Nik Reed (@REEDandSTUFF) 5 de marzo de 2018

"Puro feminismo blanco de Emma Stone. Señalar que cuatro de los nominados son hombres mientras ignora que dos de esos hombres son de minorías."

I'm not here for the participation trophies & partial credit some are so eager to give out. Emma Stone made a movie with Woody Allen, played a whitewashed character, and erased the importance of two men of color in a category. But she identified a woman, so.... yay? #Oscars — April (@ReignOfApril) 5 de marzo de 2018

"Emma Stone hizo una película con Woody Allen, interpretó a un personaje "blanqueado" [whitewashed] y eliminó la importancia de dos hombres de color en una categoría. Pero nombró a una mujer, así que... ¿hurra?"

“These four men and Greta Gerwig.”

Nevermind that one of those men is Black and one of those men is Latino but ok...you go right on ahead, Emma Stone. I say ALL of OUR names. #Oscars — Terésa Dowell-Vest, M.F.A. (@dowellvest) 5 de marzo de 2018

"Da igual que uno de esos hombres sea negro y que uno de esos hombres sea latino pero ok... sigue adelante, Emma Stone. Yo digo todos nuestros nombres."

Emma Stone taking shots at the Best Director nods is cute because:



A. She said ZIP about Halle Berry showing up in THAT montage twice w/ 0 lines



B. She played an "Asian" in 'Aloha'



C. Peak White feminism



D. The Best Director nods included two MOC



D. All of the above#Oscars pic.twitter.com/RcyrGr51Rd — Clarkisha Kent-Jordan: Thrower of Wakandan Wigs (@IWriteAllDay_) 5 de marzo de 2018

"Emma Stone lanzando dardos a los nominados a mejor dirección es adorable porque: A) No dijo nada sobre Halle Berry apareciendo dos veces en ese montaje sin diálogos. B) Interpretó a una "asiática" en 'Aloha'. C) Puro feminismo blanco. D) Todas las anteriores."

Curiosamente, Emma Stone no debía entregar este Óscar, fue una solución a un problema. Cómo ganadora del premio a la mejor actriz protagonista el año pasado (por 'La La Land') Stone debía presentar el Óscar al mejor actor y Casey Affleck el de mejor actriz. Sin embargo, éste no quiso acudir a la gala para evitar polémicas y la organización tuvo que buscar una solución. Optaron por dejar a Stone el galardón de mejor dirección y que dos parejas de actrices presentaran los Óscar de interpretación: Jane Fonda y Helen Mirren por un lado, Joder Foster y Jennifer Lawrence, por otro.

Por cierto, los Óscar también nos dejaron dos momentos muy divertidos entre Lawrence y Stone, que al parecer son muy buenas amigas:

We all have that one asshole friend and Jennifer Lawrence is Emma Stone's pic.twitter.com/1lWHjNKZGt — Jess G👀dwin (@thejessgoodwin) 5 de marzo de 2018