'Navalny': el documental ganador del Óscar sobre el preso político ruso que provocó el momento más intenso de los premios y está en HBO Max

La película 'Navalny', disponible en HBO Max, sobre el envenenamiento de Alexei Navalny, el líder opositor más destacado de Rusia, ganó el Óscar al Mejor Largometraje Documental en la 95ª entrega de premios. El director Roher subió al escenario del Teatro Dolby con la esposa de Alexei Navalny, Yulia, y sus hijos, Dasha y Zakhar, para informar a la audiencia que el líder de la oposición rusa no podía estar presente en la ceremonia y que lleva encarcelado en Rusia desde marzo de 2021 en régimen de aislamiento.

Navlany, un destacado crítico de Vladimir Putin, fue apoyado públicamente por su esposa, Yulia Navalnaya, quien se unió al director de la película, para pronunciar un apasionado alegato.

"Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all: We cannot, we must not be afraid to oppose dictators and authoritarianism wherever it rears its head."



“Navalny” wins the Academy Award for Best Documentary Feature Film.#Oscarshttps://t.co/OizA2V1EIT pic.twitter.com/XKW3M1wJjR