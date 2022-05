'Darkman': Sam Raimi revela que Universal quiere hacer una secuela y Liam Neeson está interesado en volver 32 años después

Han pasado 32 años desde el estreno de 'Darkman', el superhéroe híbrido del mundo de Sam Raimi y los monstruos Universal, y justo cuando se ha estrenado 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2022) muchos se han estado preguntando si Universal tiene algún plan para revivir la franquicia. De hecho, recientemente se le preguntó a la estrella original, Liam Neeson sobre una posible secuela, y dijo que estaría "muy interesado en leer el guión" para el proyecto.

Un nuevo reboot, una nueva secuela ¿o ambos?

Sin salir de este terreno de interés, el cineasta Josh Ruben ha estado presionando para dirigir una nueva película reboot de 'Darkman' desde hace un tiempo, tuiteando con frecuencia sobre su deseo de devolverle la vida al superhéroe de Sam Raimi. Las Probabilidades de que llegue a pasar no son claras, pero en una nueva conversación con The Wrap esta semana, el director de 'En el multiverso de la locura' asegura de que hay conversaciones sobre la secuela en camino.

"Sí, Universal está hablando sobre una secuela de Darkman. Hay un productor asociado. Todavía no he escuchado la historia ni me he metido en ella, he estado muy ocupado con [Doctor Strange]. Pero creo que es genial”.

Liam Neeson había interpretado a Peyton Westlake/Darkman en la película original de 1990, Un científico brillante dado por muerto que regresa para vengarse de las personas que lo quemaron vivo, y la pieza ha ido cogiendo categoría de culto con el paso de los años.

Tras recaudar 32 millones de dólares, a la original le siguieron dos secuelas: 'Darkman II: El regreso de Durant' (Darkman II: The Return of Durant, 1995) y 'Darkman III: El desafío'( Darkman III: Die Darkman Die, 1996), con Arnold Vosloo asumiendo el papel principal en ambas. No hay indicios de que la nueva secuela la tenga en cuenta o sea una de las nuevas "recuelas" que deciden hacer borrón y cuenta nueva.