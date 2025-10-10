Disney resucita el remake de 'Enredados'. Tras el fracaso de 'Blancanieves' no suena muy buena idea, pero con Scarlett Johansson podría funcionar

Después del tropiezo de 'Blancanieves', Disney ha cambiado de opinión y seguirá adelante con su ambicioso live action de 'Enredados'. Además, no solo ha reanudado el proyecto, sino que contará con alguien que podría incorporar el brillo que necesita la nueva versión de la historia. Hablamos ni más ni menos que de Scarlett Johansson, una de las actrices más taquilleras de la última década, que está entre las principales candidatas para interpretar a Madre Gothel en esta nueva adaptación dirigida por Michael Gracey ('El gran showman'), a partir de un guion de Jennifer Kaytin Robinson.

Disney recupera su fe en los cuentos modernos

El hecho de darle una nueva oportunidad a la producción llega en un momento clave para Disney: tras el éxito descomunal del live action de 'Lilo & Stitch', que superó los mil millones de dólares en taquilla, el estudio busca recuperar su dominio en el terreno del cine familiar con historias que aún conecten con el público más joven. Y 'Enredados', estrenada en 2010 y convertida en un clásico reciente, parece ser la apuesta perfecta para recuperar la confianza perdida y demostrar que los cuentos de hadas aún pueden tener un hueco en taquilla.

El parón de 'Enredados', que fue cancelada el pasado mes de abril, fue más que una pausa técnica: representó un momento de crisis en la estrategia de remakes del estudio. 'Blancanieves', una de sus historias más icónicas, se hundió en taquilla y dejó a la compañía preguntándose si el público aún quería seguir viendo reinterpretaciones de sus clásicos más antiguos. Pero la respuesta fue muy distinta con 'Lilo & Stitch', cuyo éxito demostró que el secreto no estaba en la nostalgia, sino en la cercanía con las nuevas generaciones.

Con 'Enredados', Disney traerá de vuelta no solo una de sus historias más queridas, sino también uno de sus últimos grandes musicales. El largometraje animado de 2010 recaudó cerca de 600 millones de dólares y consolidó una fórmula que hoy parece más relevante que nunca: una protagonista curiosa, un romance con un toque aventurero y una villana cuya complejidad moral sigue siendo fascinante. Y contar con Scarlett Johansson para este último papel parece la elección ideal.

El proyecto aún está en fase de desarrollo, pero mantiene a Michael Gracey como director y todo parece indicar que Disney ha encontrado el rumbo que había perdido. Gracey ya demostró con 'El gran showman' su habilidad para crear universos coloridos y eso encaja a la perfección con el espíritu de 'Enredados'.

En un momento en que el estudio busca equilibrar la nostalgia con la energía renovada, resucitar 'Enredados' es una decisión estratégica y toda una declaración de intenciones. Ahora solo queda esperar para ver el resultado.

