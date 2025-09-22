"Es un gran guionista". James Cameron explica el cameo sorpresa de 'Alita: Ángel de combate' y nos pone los dientes largos con la secuela

Ya han pasado siete años desde que Robert Rodríguez se sacase de la manga, prácticamente sin que nadie lo esperase, uno de los mejores blockbusters de ciencia ficción que nos hemos podido llevar a las retinas durante los últimos diez años: una 'Alita: Ángel de combate' en la que el cariz de artesano del de Texas y el músculo técnico de su productor James Cameron se aunaron para adaptar con no poco tino el manga original de Yukito Kishiro.

El gran cameo

Por desgracia, nuestro planeta ya ha dado un par de vueltas alrededor del sol desde que recibimos noticias sobre una potencial secuela que lleva demasiado tiempo en marcha y que Cameron aseguró que estaba en el horizonte. Desde luego, a nivel estrictamente narrativo, 'Alita 2' tiene todo el sentido del mundo, sobre todo si tenemos en cuenta el sorprendente cameo con el que dio carpetazo el largo de 2019.

Este tuvo como protagonista nada menos que a Edward Norton, que dio vida al científico Nova, desvelando únicamente su rostro en el plano final y sugiriendo que el científico, capaz de poseer cuerpos y que ha vigilado a la heroína titular desde la ciudad de Zalem, sería el antagonista de la continuación. Pero, ¿qué llevó a Rodríguez y Cameron a tomar esta particular decisión de Casting? Así lo explicó el productor en una entrevista con Yahoo Entertainment.

“[Edward Norton] y yo habíamos hablado de hacer cosas juntos, y lo conozco como un escritor muy bueno. Buscábamos a alguien con el tipo adecuado de peso intelectual. Él puede interpretar a un personaje positivo e inteligente, y pensé: ‘Vamos a convertirte en un personaje muy, muy negativo e inteligente’. Porque este tipo es oscuro. Quiero decir, aún no habéis visto nada”.

Lejos de quedarse en algo superficial, Cameron se tomó en serio su aproximación a Nova y entregó a Norton un documento de casi 20 páginas sobre el que construir a Nova de cara al futuro.

“Escribí un tratamiento de personaje de 19 páginas y se lo envié, diciéndole: ‘Esto es lo que es este tipo’. Creo que le gustó hacia dónde podíamos llevarlo, y sospecho firmemente que él también ayudará a dar forma al personaje, porque es un guionista muy, muy bueno”.

Los planes respecto a 'Alita: Ángel de combate 2' siguen siendo una incógnita, pero James Cameron ya ha dejado caer que se desviarán de la obra fuente para tomar sus propias decisiones argumentales y jugar a su propio juego mientras, al mismo tiempo, abrazan el imaginario y las bases temáticas plantadas por Kishiro.

“Los libros son un vasto país de maravillas lleno de ideas e imágenes. No creo que vayamos a seguirlos al pie de la letra, ¡ni siquiera Kishiro lo hizo! Su propio universo ni siquiera encaja internamente cuando llegas al tomo 8 o 9. Así que trazaremos nuestro propio camino, pero sin duda hay una riqueza de imágenes, ideas y temas ahí que podrían mantenernos ocupados indefinidamente. Si tenemos la suerte de que así sea”.

Por favor, que llegue a buen puerto.

