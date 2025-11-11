HBO prepara una serie de 'V de Vendetta' con James Gunn y el guionista de 'Somewhere Boy'. Y todo apunta a que será tan oscura y provocadora como la película

HBO ha puesto en marcha una nueva adaptación televisiva de 'V de Vendetta', el clásico cómic de Alan Moore y David Lloyd que se convirtió en símbolo de la rebelión y la resistencia política. Según ha revelado en exclusiva Variety, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y contará con Pete Jackson como guionista principal. En la producción ejecutiva figuran James Gunn y Peter Safran, responsables de DC Studios, junto a Ben Stephenson y Leanne Klein, bajo el sello de Warner Bros. Television.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un 5 de noviembre cualquiera

Publicada originalmente en 1982 en la revista británica 'Warrior' y más tarde reeditada por DC Comics, 'V de Vendetta' imagina una Gran Bretaña distópica bajo el control del partido fascista Norsefire, donde un enmascarado anarquista llamado V lidera una venganza contra el régimen, ayudado por la joven Evey Hammond. La icónica máscara de Guy Fawkes, que trascendió la ficción para convertirse en emblema de movimientos como Anonymous, promete recuperar su poder simbólico en esta nueva versión de HBO.

De esta manera, la serie se sumaría a la lista de adaptaciones de alto perfil de DC en la cadena, como 'El pingüino', la aclamada secuela de 'The Batman' con Colin Farrell y Cristin Milioti, o la próxima 'Linternas', con Kyle Chandler y Aaron Pierre como los Linterna Verde Hal Jordan y John Stewart, prevista para 2026. El movimiento refuerza la estrategia de Gunn y Safran de expandir el universo DC con proyectos más adultos, oscuros y autorales dentro del paraguas de HBO.

Pete Jackson, nominado al BAFTA por la serie 'Somewhere Boy' -que se puede ver en RTVE Play-, es uno de los nombres jóvenes más interesantes del panorama británico. Su participación sugiere una mirada más intimista y psicológica sobre el mito del enmascarado, más cercana al desarraigo y la obsesión que a la acción pura.

No sería la primera vez que alguien intenta llevar 'V de Vendetta' a la televisión: Channel 4 ya lo intentó sin éxito hace años, y la cancelada 'Pennyworth' llegó a insinuar una conexión con este universo. Sin embargo, la versión de HBO parece la más ambiciosa hasta ahora, especialmente tras el precedente de 'Watchmen' en 2019. Aquel proyecto demostró que las relecturas contemporáneas de los clásicos de Moore pueden ser tan poderosas como provocadoras y todo apunta a que esta nueva versión buscará exactamente eso. Ojalá salga bien.

En Espinof | La sangre de 'Superman': cómo la película de James Gunn nos acerca más al superhéroe

En Espinof | La 'Superman' de James Gunn es extraordinaria por un gran motivo: al igual que los cómics, es un refugio cuando todo se desmorona a nuestro alrededor