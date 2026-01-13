Julia Roberts confirma que volverá a la saga de atracos más increíble de la historia. "No lo haríamos si no fuese bueno"

Han pasado casi 20 años desde 'Ocean's 13', la última incursión hasta ahora del grupo inicial de ladrones de la saga (en 2018 tuvimos, eso sí, 'Ocean's 8'), y parecía que la cosa iba a acabar ahí, en un último golpe un poco a medio gas. Sin embargo, poco a poco nos van llegando más noticias sobre 'Ocean's 14' que nos prepara para un golpe, a estas alturas, totalmente inesperado... y muy, muy sobrepoblado de estrellas.

Donde comen trece comen catorce

La última en confirmar que aparecerá en la película es Julia Roberts, que durante los Globos de Oro ha afirmado en Variety que ha leído un guion y que, para que los fans estemos tranquilos, es buenísimo. "Sí, he leído un guion. Y me quedé sorprendida, porque me preguntaba '¿Cuál va a ser la historia?'. Y es bueno. O sea, no lo haríamos si no fuese bueno".

De momento solo sabemos que esperan rodar este mismo año y que volverán Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle y la propia Roberts, que no estuvo presente en 'Ocean's 13'. Según se dice, su problema entonces es que quería un papel más grande y no ser una simple secundaria, y es más que probable que en esta quinta entrega hayan solucionado el problema de sobra. Al fin y al cabo, ninguno de estos actores necesita resucitar la saga para vivir de lujo, así que podemos cruzar los dedos y confiar en que, efectivamente, el guion merezca la pena.

Además, no olvidemos que sigue en preparación una precuela ambientada en la Europa de 1960 con Margot Robbie y Bradley Cooper, dirigidos por Lee Isaac Chung. Las únicas dudas son saber cuál de las dos llegará antes, y si la fusión de Warner con Netflix entorpecerá el proyecto. Eso sí, si nada lo impide, todo parece indicar que ha llegado la hora de volver a atracar con estilo.

