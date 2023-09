"En Netflix se durmieron". La secuela de una obra maestra del cine negro que no se hizo porque ningún estudio estaba ya interesado

'L.A. Confidential' ganó dos Óscar de los nueve a los que estuvo nominada en 1997, se ha mantenido en el recuerdo colectivo como una de las mejores películas de su década y, además, hizo dinero para el estudio. Lo lógico es que todo el mundo se estuviera peleando por su secuela, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que, según su guionista, la recepción a su idea fue más bien... lamentable.

La Apatía Confidential

Brian Helgeland, que ya se encargó en su día del guion de la película original y pretendía hacer lo propio con su continuación, le ha asegurado a Deadline que todo el mundo estaba a bordo: Guy Pearce, Russell Crowe, Chadwick Boseman y el autor del libro original, James Ellroy. Parece que nadie debería decir que no a tanto talento junto, ¿verdad? Pues, por ejemplo, "Fuimos a Warner Bros primero y nos dijeron 'No hacemos películas como esta'". Vaya. La primera en la frente.

Ellroy es un artista de la actuación y contaba la idea de la forma más maravillosa posible. Nuestro ejecutivo de Netflix se durmió mientras se la contábamos. Se durmieron y cabecearon mientras. Llegué a casa y dije "No podemos hacer esto más".

Esta secuela habría tenido lugar "durante la era de Patty Hearst, cuando el Ejército Simbionés de Liberación llegó a Los Angeles". No es la primera vez que 'L.A. Confidential' intenta resucitarse: en su día se habló de una serie que no pasó del piloto y una precuela dirigida por Luca Guadagnino, 'The Big Nowhere', que se quedó en el proyecto. Con la muerte de Curtis Hanson en 2016, las posibilidades de seguir con una nueva adaptación parecen cada vez menores, y eso que no hace tanto los estudios se habrían matado por un proyecto así. The times a'changing.

