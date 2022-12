La película de 'Boku no Hero Academia' encuentra casa: Netflix estrenará el remake en acción real del anime de superhéroes con el guionista de 'Obi-Wan Kenobi'

Mira que ha llovido mientras que se confirmó que Legendary se había hecho con los derechos para hacer una película de acción real de 'Boku no Hero Academia', pero ya sabemos que estas cosas llevan su tiempo. Trasladar animes y mangas al terreno de la acción real es un experimento muy complicado, pero Netflix ha decidido probar suerte una vez más a ver si esta sí que sí es la buena.

A la novena va la vencida

Legendary Entertainment producirá la película para Netflix, aunque todavía queda mucho trabajo por delante y no se ha dado una fecha de estreno estimada. Shinsuke Sato ('Alice in Borderland') está a cargo de la película como director y también como productor ejecutivo en su primer proyecto en inglés, mientras que Joby Harold se encargará de adaptar el manga de Kohei Horikoshi.

Anteriormente, Harold ha trabajado en 'Obi-Wan Kenobi', 'Army of Dead' y está acreditado como guionista en 'The Flash', así que no es ajeno del todo al mundo de los superhéroes.

Netflix ya ha tenido varias intentonas fallidas tratando de llevar mundos de anime a acción real, más recientemente con 'Death Note' y 'Cowboy Bebop', que sufrió una de las cancelaciones más fulminantes de la plataforma. El año que viene llega el remake de 'One Piece', que habrá que ver si finalmente rompe la maldición.

Mientras tanto, 'Boku no Hero Academia' ya va por su sexta temporada de anime, mientras que el manga está en su recta final y cada vez más cerca de concluir la historia de Midoriya.