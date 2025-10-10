'Una película de Minecraft' tendrá secuela, para sorpresa de nadie, y ya ha desvelado fecha de estreno

Creo que todos habíamos dado por hecho que habría segunda parte de 'Minecraft' después de que la primera amasara 957,8 millones de dólares en la taquilla mundial y diera beneficios a mansalva a Warner. Sin embargo, la confirmación absoluta ha llegado hoy: tenemos una nueva franquicia entre manos, y dentro de muy poco se va a elevar al cubo.

Hay que ser minero, romper el pico en el hierro

Tal y como ha confirmado Variety, la secuela de 'Una película de Minecraft' ya está preparándose y se estrenará el 23 de julio de 2027. O sea, dos años y pico después del estreno de la original, un plazo más que aceptable en el Hollywood actual. Tras las cámaras volverá a estar Jared Hess, y es una alegría: lo que separaba a la película de ser simple contenido era su experta mano, repleta de extrañeza y buenas intenciones.

Hess escribirá el guion junto con Chris Galletta (dejando de lado a los otros cuatro guionistas de 'Minecraft', aunque probablemente las constantes revisiones obligarán a entrar a alguien más al equipo) y, aunque no se ha confirmado quién estará en la cinta, todo parece indicar que Jack Black y Jason Momoa volverán a sus papeles. Es difícil resistirse a un cheque en blanco.

Dicen en Warner que los detalles sobre esta segunda entrega "permanecen en lo más profundo de la mina por ahora", pero ya tenemos un teaser poster con el que elucubrar. Algo es algo. El secreto peor guardado de Hollywood por fin se ha hecho realidad de manera oficial.

En Espinof | Tras el éxito de 'Minecraft' y otras adaptaciones de videojuegos recientes creo que ya estamos preparados para una película de 'Los Sims'

En Espinof | Las mejores películas de 2025