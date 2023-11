'Prison break' resucitará una vez más, pero esta continuación no estará protagonizada por Wentworth Miller tras la desastrosa temporada 5

Aunque parezca que fue ayer, 'Prison Break' ya es mayor de edad: se estrenó en 2005, en plena Edad de Oro de las Series, y su primera temporada fue una auténtica revolución. Pero poco a poco se fue apagando hasta que, finalmente, la cuarta entrega de episodios terminó sin mucho barullo en 2009. Desde entonces, siempre ha estado en las quinielas para volver a la televisión por todo lo grande entre la emoción de su productora y la indiferencia del público actual.

Huyendo de la trena

El final absoluto de 'Prison break' fue en forma de película, que desvelaba cómo murió Michael Scofield. A priori, la muerte del protagonista habría evitado un retorno, pero en 2017 se estrenó una temporada 5 (subtitulada como "resurrección") donde nos contaban que la tumba que vimos era una farsa y Scofield estaba en una cárcel en Yemen. El invento a la desesperada no tuvo mucho éxito y la serie fue cayendo en el olvido... hasta hoy.

Y es que, según ha desvelado Deadline, 'Prison break' vuelve de la mano de Elgin James, el co-creador y showrunner de 'Mayans MC' (a su vez un spin-off de 'Sons of anarchy'). Ya se ha anunciado que no será un reboot ni un remake, así que lo más probable es que veamos caras conocidas, aunque no esté centrada esta vez en Michael Scofield y Lincoln Burrows. Sea una continuación o un spin-off, lo único que sabemos seguro es que ya está en proceso de escritura y que el creador de la serie vuelve, esta vez para producirla y comprobar que nadie vuelve a hacer daño a su hijo.

En su día ya se habló de un spin-off sobre una ama de casa llamada Molly encerrada en una cárcel de mujeres y de una macro-idea de expandir la franquicia al estilo 'CSI', pero 'Prison Break: Cherry Hill' cayó víctima de la huelga de guionistas de aquellos años. Desde entonces, parecía que la serie iba a permanecer como un bonito recuerdo en nuestra cabeza... hasta la revelación de hoy. ¿Os apetece volver a escaparos de la cárcel por sexta vez?

