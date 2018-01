Sam Raimi dirigirá la adaptación al cine de 'Crónica del asesino de reyes'

Lionsgate lleva tiempo trabajando en una ambiciosa adaptación de 'Crónica del asesino de reyes' ('The Kingkiller Chronicle'), la ambiciosa saga literaria obra de Patrick Rothfuss que algunos comparan con 'Juego de Tronos' ('Game of Thrones'). De hecho, su plan incluye proyectos tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Showtime va a ser el hogar de la serie de televisión y ahora se ha sabido que Sam Raimi es el elegido para dirigir la película.

Por ahora solamente están en negociaciones, pero no hay motivos para creer que el trato no llegue a producirse. De llegar todo a buen puerto, Raimi se uniría a un equipo formado por Lin-Manuel Miranda, creador de la célebre obra de teatro 'Hamilton' y compositor de las canciones de 'Vaiana' ('Moana'), y Lindsey Beer, conocida por haber participado en el libreto de la horrible 'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight').

'Crónica del asesino de reyes' se centra en Kvothe, un mago que se sobrepuso a una dura infancia para convertirse en alguien importante una vez alcanzada la adultez. Eso sí, la historia comienza cuando él ha intentado dejar atrás sus grandes proezas, algo que cambiará tras la llegada de un curioso personaje a la posada en la que trabaja.

La película se centrará en 'El nombre del viento', primero de los tres libros que dan forma a 'Crónica del asesino de reyes'. Otro punto en común con 'Juego de Tronos' es que el autor de la saga que nos ocupa también se lo está tomando con calma para completar la historia. Valga como prueba que 'El Temor de Un Hombre Sabio', la segunda entrega, se publicó en 2011 y que aún no hay fecha confirmada para el lanzamiento de 'Las puertas de piedra'.

Ahora la gran duda está en saber cuál es plan exacto de Lionsgate, ¿empezar con una película y continuar luego la historia en la pequeña pantalla? Suena un poco a lo que se intentó hacer con 'La Torre Oscura' ('The Dark Tower') y que seguramente nunca veamos...

Vía | Variety