'Scott Pilgrim' tendrá una nueva adaptación en Netflix en forma de serie anime con su creador original

'Scott Pilgrim', la exitosa serie de novelas gráficas que se adaptó a en una película de Edgar Wright, volverá a a conocer una nueva versión, esta vez como una serie de anime según The Hollywood Reporter. Netflix y UCP, la división de Universal Studio Group detrás de 'The Umbrella Academy' y 'Chucky', están desarrollando la nueva adaptación, que aún no tiene luz verde, previsiblemente hasta que el piloto sea aprobado para seguir adelante con el resto de episodios.

Una nueva visión para los fans del cómic

Bryan Lee O’Malley, el artista-creador de lo cómics de Scott Pilgrim, escribirá la serie y es el productor ejecutivo junto a BenDavid Grabinski, el showrunner detrás del estupendo revival de la serie 'El club de la medianoche' (Are You Afraid of the Dark?, 2019-) en Nickelodeon. Los dos conducirán la serie en caso de que avance, con anime house Science SARU a cargo del trabajo de animación, con Eunyoung Choi como productor y Abel Gongora como director.

Los seis volúmenes de los cómics fueron publicados por Oni Press entre 2004 y 2010, no solo convirtiéndose en éxitos del cómic independiente, sino en un fenómeno editorial que irrumpió en el mainstream, vendiendo millones de copias. Llevar las novelas gráficas a la forma de anime es un reconocimiento de las raíces japonesas de estas, ya que la gran influencia de O'Malley en su trabajo fueron varios manga, usando un estilo de dibujo similar.

Si bien generó muy buenas críticas, la película fue un fracaso de taquilla en su lanzamiento en 2010, pero lograría convertirse en un éxito de culto durante la década siguiente. Los miembros detrás de esta también están asociados para la versión de anime. Wright y su socia de producción, Nira Park, recibirán créditos de productor ejecutivo junto con Marc Platt, Jared LeBoff y Adam Seigel de Marc Platt Productions, y Michael Bacall.