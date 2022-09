¿Termina la cancelación de Will Smith? Paramount quiere que protagonice la nueva película de una de las directoras de ‘Ms. Marvel’

Entre despidos presuntamente improcedentes, sirenitas afroamericanas y autores difuntos revolviéndose en sus tumbas casi habíamos olvidado la que hace cosa de medio año prometía ser la gran polémica de 2022. Sí, estoy hablando del guantazo que calzó Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de entrega de los Óscar y que ha costado más de un disgusto al antiguo príncipe de Bel-Air.

La era post-bofetón

Desde que ocurrió "The Slap" —así llaman al incidente en EE.UU.—, parece que la carrera de Smith ha quedado congelada de forma indefinida después de que diferentes estudios como Netflix o Sony cancelasen los proyectos que tenía en marcha el intérprete; incluyendo secuelas de franquicias como 'Bright 2' o 'Dos policías rebeldes 4'. Pero esta dinámica parece que, finalmente, podría romperse.

Según informa Deadline, Sharmeen Obaid-Chinoy, directora de 'Ms. Marvel' y ganadora de cuatro Emmys y de dos Óscar por sus cortometrajes documentales 'A Girl in the River: The Price of Forgiveness' y 'Saving Face' se encuentra trabajando en el largometraje de ficción 'Brilliance'; una producción de Paramount Pictures que adaptará la novela de Marcus Sakey y que lleva siendo una obsesión para Will Smith desde hace un largo tiempo.

Por el momento Smith sólo figura como productor junto a Akiva Goldsman, junto a quien dio forma a 'Yo, robot', 'Soy leyenda' y 'Hancock', pero esto no podría quedar aquí, ya que las fuentes indican que el estudio estaría considerándole para protagonizar la película. En ella, daría vida a Nick Cooper, un agente federal que trabaja para el Departamento de Análisis y Respuesta que busca y ejecuta criminales que usan sus poderes en un mundo en el que un 1% de los recién nacidos poseen habilidades extraordinarias.

Por el momento no hay fechas de inicio de producción —ni mucho menos de estreno— para 'Brilliance', pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.