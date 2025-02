¡Vuelve 'Buffy Cazavampiros'! La mítica serie tendrá una secuela con Sarah Michelle Gellar dirigida por una ganadora del Óscar

Desde su último episodio en 2003 se lleva hablando de una continuación o un reboot de 'Buffy Cazavampiros'. Bueno, de hecho siguió durante varias temporadas más (ojo, canónicas) en formato cómic e incluso tuvo un spin-off en formato podcast contando todo aquello que se quedó en el tintero y demostrando que quedaba mucho más por contar en Sunnydale. Sin embargo, el retorno de Sarah Michelle Gellar era solo un rumor... hasta que, finalmente, ha decidido volver a coger la estaca.

Once more, with feeling

Tal y como informa Variety, Hulu (en España, Disney+) está a punto de cerrar el acuerdo para hacer un piloto que después se transformará con casi total seguridad en una serie o miniserie secuela en la que una Buffy Summers adulta aparecería de manera recurrente, pero el protagonismo sería de otra nueva cazadora. Al fin y al cabo, cada generación necesita una, ¿no?

Obviamente, después de ser un apestado en Hollywood y que varias personas hablaran en su contra, Joss Whedon no estará tras la serie, pero su lugar está más que cubierto. Por un lado, las showrunners serán Nora y Lila Zuckerman, responsables de 'Poker Face', y el piloto estará dirigido ni más ni menos que por la oscarizada Chloé Zhao, a la que habíamos perdido la pista tras el ligero fiasco de 'Eternals'. Además, esta secuela tendrá algunos de los mismos productores ejecutivos que la 'Buffy' original, como Gail Berman, Fran Kuzui, Dolly Parton y Kaz Kuzui. Vamos, que no van a dejar de lado el legado.

Cabe recordar que no es la única serie que Hulu planea resucitar de la tumba, porque hace un tiempo también anunció un reboot de 'Prison Break' y de 'King of the hill'. En todo caso, toca volver a matar vampiros después de 22 años, y solo queda comprobar si la fórmula no ha envejecido por el camino. Venga, coge la estaca, que tenemos trabajo.

En Espinof | Qué fue de Sarah Michelle Gellar, la estrella de 'Buffy, Cazavampiros' que dejó su carrera como actriz en pausa tras la muerte de Robin Williams

En Espinof | Las mejores series de vampiros en Netflix, HBO, Amazon y Movistar