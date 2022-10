Manuel se rompe en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 5'... antes de ver una sola imagen

Hace ya un tiempo que en los realities españoles se instauró la frase "Los sentimientos aquí se magnifican", pero en cada edición de 'La isla de las tentaciones' crece más y más. En este caso han sido Manuel y Andreu los que no han podido contener las lágrimas en la primera hoguera. En el caso de Manuel... antes incluso de ver una sola imagen.

Sintiendo miedo

La hoguera es ese momento en el que novios y novias se controlan, y Manuel sabía desde el principio que podía ver a su novia flirteando con otra persona: "Me estoy emocionando y no quiero. Por primera vez me veo en una situación que no controlo. Estoy sintiendo miedo y estoy acostumbrado a dominar la situación", ha dicho llorando como si estuviera cortando cebolla.

Y al final, pues sí, no ha sido para tanto, aunque es verdad que Sara, su novia, solo tiene ojos para Vladi, el soltero sevillano. Le ha quitado la camiseta, ha bailado con él y le ha dicho que sus ojos le transmiten tranquilidad. Y hasta ahí podía llegar Manuel: "Los únicos ojos que le tienen que transmitir tranquilidad son los míos". Ni los del psicólogo, ni los de nadie: los de Manuel.

No es el único que no se ha aguantado las lágrimas: Andreu, entre desafine y desafine, y antes de ver las imágenes, comentó que empieza a pensar que puede perder a su chica. ¿En un programa que va de que la gente se pone los cuernos? ¡No lo creo, Andreu! Pese a todo, el tentado está tranquilo al ver a su chica lamiendo el pezón de Vladi, el soltero más exitoso de la isla: "Le ve más como un amigo". La esperanza es lo último que se pierde, Andreu.