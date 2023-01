'Para toda la vida' no hace honor a su nombre: el mayor fracaso de la historia de Telecinco acabará sus días relegada a Cuatro

Ver el desastre de Telecinco día a día es lo más parecido a contemplar la caída del Imperio Romano audiovisual. Nada les funciona: 'La isla de las tentaciones' ya está quemada, 'Pesadilla en el paraíso' no convence ni con cambio de famosos y habrá que ver si 'Supervivientes' trae de nuevo a un público ya harto de la cadena, que no deja de apostar por formatos ajados. 'Para toda la vida: The bachelorette' ha sido el último en caer, demostrando que la cadena ha perdido totalmente la conexión con su público de siempre.

Soltera y sin compromiso

Fue el peor estreno de la historia de un reality en la cadena de Fuencarral con un 8,7% y menos de un millón de espectadores: las desventuras de Sheila, una soltera que busca el amor en un mar de niños pijos que se pelean por ella como si fueran buitres, no conquistó a nadie ni tuvo buen boca-oreja. Tanto es así, que el lunes siguiente su cuota de pantalla fue de 6,9% de share. Desde entonces, no ha hecho más que bajar.

La audiencia de esta semana, un 5,7% y 574.000 espectadores, que ha sido superada incluso por el cine de La 2 ('Dos mulas y una mujer'), ha encendido todas las alarmas en la cadena, que ha decidido relegarla a Cuatro. ¿Os acordáis de cuando Cuatro era un canal joven y lleno de esperanzas con programación original, antes de que el toque diabólico de Mediaset la convirtiera en el repositorio de Telecinco?

Para paliar la pérdida de un reality, ya preparan la llegada de la temporada 6 de 'La isla de las tentaciones', peligrosamente pronto después de la emisión de la anterior: van a tanta velocidad que hasta ya han presentado hasta a los nuevos concursantes. Telecinco ha activado el modo desesperación y meses después sigue sin reaccionar al hecho de que ya no interese nada de lo que hace. Mientras sigan infravalorando la inteligencia de quien les ve, seguirán hundiéndose más y más. De momento, 'Para toda la vida' ha hecho caso omiso a su título y es el primer cadáver de, intuyo, una matanza que el canal va a dejar en los próximos meses. Id cogiendo palomitas.