'Para toda la vida': Sheila sigue despachando pretendientes aunque no quede nadie para verlo

'Para toda la vida (The Bachelorette)' sigue su curso aunque sus índices de audiencia sigan sin poder levantar cabeza. En la quinta gala del reality presentado por Jesús Vázquez, Sheila eligió a Pol y Álvaro como los siguientes candidatos eliminados.

Otros dos más

Tras un programa con los concursantes llorando a mares, llegó el momento de eliminar a los dos candidatos que Sheila consideraba menos adecuados para ella. La cosa estaba entre Pol, Álvaro y Carlos y, finalmente, este último sí recibió la rosa aunque ella le dio un toque de atención por sus continuos celos: "¿Para mí crees que es fácil que me condiciones y que me hagas sentir mal?"

Álvaro fue el primero en abandonar la mansión, al enterarse de que era uno de los dos eliminados: "No me lo esperaba, creo que no he entendido las reglas del amor. Creo que tenemos muchas cosas en común que no he podido demostrarte" dijo el ingeniero mecánico, CEO y tatuador.

Pol tampoco se lo esperaba aunque intentó poner buena cara: "Gracias, gracias y gracias de verdad. Espero y deseo que encuentres el amor verdadero y solo te pido una cosa: sé feliz" se despidió el profesor de Educación Física y propietario del club de fútbol sala Racing Pineda.

En cuanto a audiencias, la trayectoria de 'Para toda la vida' está siendo desastrosa. Ostenta el título del reality menos visto de la historia de Telecinco y sus números apenas varían de una semana para otra. La gala pasada solo consiguió rascar un 5.7% de share y 574.000 espectadores, por debajo incluso del access prime time de 'Pesadilla en el Paraíso' y solo por encima de los programas de La 2.