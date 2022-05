Supervivientes 2022: este es el participante que ha sido expulsado definitivamente el concurso

Supervivientes continúa con su temporada de 2022: el pasado domingo, en la gala de Supervivientes: Conexión Honduras se eligió, como de costumbre, al concursante que sería eliminado del programa. La elección estaba entre Ainhoa y Rubén, siendo el segundo el elegido finalmente para no continuar.

"Me voy en paz"

Ambos concursantes estaban en el papel de parásito en Playa Paraíso y en primera línea de fuego para ser los próximos expulsados. La expulsión de Rubén fue recibida con sorpresa por parte Ainhoa: "Pensaba que te quedabas. Estaba convencida, lo siento".

Rubén, por su parte, se despidió apenado del concurso: "Aquí acaba mi sueño. Estoy muy agradecido, contento, feliz de haber compartido este sueño y de que me hayáis dado esta oportunidad" y añadió "Me llevo amigos, he conocido a gente grande (...) y me voy tranquilo y en paz, orgulloso, feliz, contento y muy agradecido".

Desde plató, la periodista Lydia Lozano señaló a Enrique del Pozo, pareja del ya ex-concursante, como principal culpable de la eliminación de Rubén por su actitud victimista y prepotente en relación al mal comportamiento de Rubén durante la edición, con los cámaras y los concursantes: "Creo que el público ha echado esta noche a Rubén por Enrique del Pozo, él se ha cargado el concurso de su novio" concluyó Lozano.

Habrá que esperar a la próxima gala de Supervivientes, el jueves a las 22:00 para ver cómo se desarrolla la situación para Ainhoa, la concursante salvada que continúa como parásito.